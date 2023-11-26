Падал больше километра: в Австрии разбился самолет с людьми на борту, никто не выжил (фото)

Самолет исчез с радаров, когда находился на высоте более километра, свидетельствуют данные мониторингового портала. Должен был пролететь 500 км, но упал на половине пути.

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25 ноября по неустановленным причинам неподалеку от горнолыжного курорта в Австрии упал самолет. Воздушное судно, которое вылетело из Чехии, искали менее суток — спасатели сначала обнаружили отдельные куски, затем — место падения. Посреди снега в горах увидели тела четырех человек. Детали об авиакатастрофе чешского самолета рассказали на портале ORF.

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На портале назвали место инцидента — возле горнолыжного курорта Касберг на севере Австрии. Также сообщили, что марка самолета, который упал в горах — Rockwell Commander 112B. Воздушное судно взлетело с аэродрома возле города Пршибрам в Чехии и направлялось в город Медулин в Хорватии. Отметим, согласно Google maps, самолет должен был преодолеть около 500 км, но упал на полпути — в 200 км от старта.

Маршрут самолета Rockwell Commander 112B Фото: Google maps

На борту самолета находились четверо граждан Чехии — двое мужчин и две женщины, указывает местная полиция. Их обнаружили посреди обломков в снегу: в прокуратуре заявили, что проведут вскрытие, чтобы уточнить детали происшествия.

Кусок самолета Rockwell Commander 112B, который упал в Австрии по дороге из Чехии в Хорватию Фото: ORF

К поискам привлекли альпийскую полицию, горную спасательную службу, пожарную бригаду и Красный Крест, перечислили журналисты. Сначала поисковые партии заметили отдельные обломки, затем — остатки самолета. Остатки еще не разбирали, говорится в сообщении — отложили до понедельника 27 ноября. Также отметили, что планы могут измениться из-за ухудшения погодных условий.

Указывается, что по состоянию на сегодня не известны причины падения самолета. Среди вариантов — технические проблемы или ошибка человека. Также на портале предположили, что воздушное судно могло попасть в турбулентность.

На фотографиях, опубликованных ORF, показывают вертолет спасателей, который участвовал в поисковых работах. Вокруг — засыпанная снегом местность, покрытая несколько сантиметровым слоем снега.

О проблемах с самолетом стало известно благодаря мониторинговому порталу Austro Control, рассказали журналисты. Наблюдатели отслеживали движение легкомоторного самолета и в 13:30 (часовой пояс не указан) заметили, что он исчез с радаров. В соцсети X разместили данные мониторинга — они показывают, что информация с самолета прекратила поступать в момент, когда он находился на высоте около 1300 м.

Маршрут самолета до момента падения

Отметим, согласно прогнозу метеорологов в Европе ухудшились погодные условия. На территории Украины, например, синоптики пообещали стужу и гололед. В воскресенье 26 ноября шквальный ветер и минусовая температура добрались до юга Украины: у берегов оккупированного Крыма заметили волны высотой до 8 метров.

Напоминаем, в сентябре разбился легкомоторный самолет в Бразилии. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стала плохая погода. Между тем в Италии во время тренировочного полета упал военный самолет: пилот катапультировался, но погибли люди, которые проезжали рядом с аэропортом.