Вогняний гриб заповнив небо: у Челябінську на території заводу прогримів вибух (відео)

Одразу після інциденту на Челябінському тракторному заводі місцеві жителі почали скаржитися на відсутність електроенергії в кількох районах обласного центру. До виникнення пожежі очевидці чули потужний вибух.

В одному з міст Російської Федерації прогримів вибух, після чого почалася сильна пожежа. Сталося це в Челябінську. Про це пише видання ТАСС 26 листопада.

Зазначається, що загоряння сталося на території Челябінського тракторного заводу, який розташований по проспекту Леніна. Спочатку місцеві жителі повідомили про гучний вибух, після чого в небо піднявся величезний вогняний гриб. Усе це потрапило на камеру.

У пресслужбі управління МНС у регіоні в коментарі журналістам розповіли, що причиною гучних звуків нібито стало загоряння трансформатора. На місце прибули рятувальники, які мають впоратися з наслідками НП.

"На місці сили та засоби Челябінського пожежно-рятувального гарнізону. Відкрите горіння трансформатора ліквідовано на площі 40 кв. метрів", — повідомляють у МНС.

До слова, одразу після вибуху місцеві жителі почали повідомляти про перебої з електрикою. Світло могло зникнути в деяких районах міста. Про відновлення електропостачання додатково не повідомлялося.

Постраждалих і загиблих нібито немає. Місцева влада ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що БПЛА уразили військову частину ЗС РФ у Джанкої. Загалом пролунало чотири вибухи. Унаслідок атаки було знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію російських військових. У підпіллі повідомляють про постраждалих окупантів.

23 листопада повідомлялося, що після вибуху частина Підмосков'я залишилася без світла. За словами місцевих жителів, близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції, після чого в окрузі вимкнулося все світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа.