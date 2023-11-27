Пішов під воду: у РФ на Камчатці затопило стратегічний військовий об'єкт (фото, відео)

Після шторму на Камчатці морська вода повністю затопила злітну смугу, довжиною близько кілометра. При цьому російська влада запевняє, що ситуація вже нормалізувалась і злітна смуга готова приймати літаки.

На російській Камчатці вийшло з берегів Берингове море. Рівень води піднявся настільки, що затопило аеродром біля міста Тилічики. Місцеві жителі показали, що злітна смуга стратегічного об'єкта РФ залита морською водою. Про наслідки розгулу стихії розповіло агентство "РИА Новости" у Telegram-каналі.

У дописі агентства вказано, що надзвичайна подія сталась після шторму. Ситуація ілюструється відео, знятим, як вказується, на злітній смузі аеродрому біля Тилічики. Автор запису стоїть посеред майданчика, який від краю до краю залитий водою. При цьому говорить, що "до КПП ще іти і іти, а ноги вже мокрі". Також показує ноги у чоботях: видно, що вода досягає середини гомілки.

Усі рейси на аеродромі скасували, вказується у Telegram-каналі Amur Mash. Автори допису повідомив, що пасажирів будуть доставляти у потрібне місце за допомогою вертольотів Мі-8.

Тим часом "РИА Новости" наводить заяву міністра надзвичайних ситуацій Камчатського краю Ігоря Міхно. Російський чиновник запевнив, що вода вже зійшла і незабаром польоти на аеродромі відновляться. На світлинах, зроблених начебто на місці подій, видно, що злітна смуга вже вільна — вода відступила на кілька метрів. Втім не ясно, коли саме зробили фото.

Аеропорт Тилічики на Камчатці після шторму Фото: Mash

Зазначимо, аеродром Тилічики розташований на піщаній косі біля затоки Кофа у Беринговому морі на Камчатці. Довжина злітної смуги — близько 1 км, висота над рівнем морем — близько 2 м. Ширина піщаної коси — близько 400-500 метрів. Аеродром — об'єкт федерального значення і призначений для прийому пасажирських літаків.

Аеродром Тилічики, фото

Між тим російське населення скаржиться на стихію не лише на Далекому Сході. 26 листопада стало відомо про прихід шторму на західне узбережжя тимчасово окупованого Криму. Свідки запевняли, що бачили хвилі висотою до восьми метрів. Крім того, стихія пошкодила лінії електропередач і десятки тисяч жителів залишились без світла. Окупаційна влада почала евакуацію людей з будинків у Євпаторії і Саках. У одному з приморських районів перебило газову трубу.

Нагадуємо, в ніч на 27 листопада у Одеській області зафіксували пориви вітру з швидкістю до 35 м/с, що говорить про прихід урагану. Місцевість, крім вітру, потерпає від снігопаду, розповіли ЗМІ. У Одесі комунальники відключили котельні через перепади напруги. Також були проблеми з водою, оскільки насоси погано працювали за умов нестабільного електропостачання. В "Укренерго" попередили, що можливі відключення світла, якщо виникне надто великий дефіцит потужності.