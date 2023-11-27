Після звинувачень в антисемітизмі: Ілон Маск відвідав Ізраїль (фото, відео)

На думку журналістів, поїздка до Ізраїлю може допомогти Маску відновити репутацію в єврейських громадах після того, як його звинуватили в серії антисемітських заяв.

У понеділок, 27 листопада, американський підприємець Ілон Маск здійснив візит до Ізраїлю. Про це пише агентство Reuters.

За даними журналістів, в Ізраїлі у бізнесмена запланована зустріч із президентом країни Ісааком Герцогом, а також із родичами заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу в секторі Газа. Очікується, що Маск і Герцог обговорять "необхідність дій у боротьбі зі зростаючим антисемітизмом в Інтернеті".

Портал Ynet пише, що в рамках візиту Ілон Маск також зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Разом вони відвідали кібуц Кфар-Аза, зокрема будинки ізраїльтян, убитих під час терористичної атаки ХАМАСу 7 жовтня. Далі Маск вирушив до Кнесету, де разом із Нетаньяху зустрівся з представниками ЗМІ.

Незабаром після прибуття Маска до Ізраїлю міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі також зазначив, що сторони досягли домовленості про те, що Starlink буде активовано в Ізраїлі та секторі Гази тільки після схвалення міністерства зв'язку.

Ілон Маск відвідав постраждалий від терористичної атаки кібуц Кфар-Аза

Ілон Маск зустрівся з сім'ями заручників ХАМАСу

Як зазначають журналісти, ця поїздка може допомогти Маску відновити свою репутацію в єврейських громадах після того, як його звинуватили в серії антисемітських заяв.

Наприклад, бізнесмен підтримав користувача X, який написав, що єврейські громади пропагують ненависть до білих. Підприємець заявив, що ця людина "сказала справжню правду".

Також повідомляється, що Маск почав "безпрецедентну атаку" на єврейську організацію "Антидифамаційна ліга", яка заявила, що після 7 жовтня рівень антисемітизму в X підскочив на 919%.

На тлі цих подій низка компаній призупинили свою рекламу в X. За словами журналістів, останніми тижнями Маск намагався мінімізувати шкоду від своїх висловлювань.

Так, бізнесмен пригрозив блокуванням користувачами X, які використовують фразу фрази "Від річки до моря Палестина буде вільна", оскільки, за його словами, вона пропагує геноцид. Крім того, Маск пообіцяв, що всі доходи X від контенту, пов'язаного з війною, будуть переведені в лікарні Ізраїлю і Червоний Хрест у секторі Газа.

Нагадаємо, 18 листопада ЗМІ повідомили, що американський технологічний гігант IBM і Європейський Союз припинили рекламне співробітництво із соцмережею X, що належить Ілону Маску, на тлі побоювань щодо розпалювання антиєврейської ненависті та дезінформації на платформі.

Раніше, 11 жовтня, Ілон Маск припустив, що в разі, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАСу буде тривалою, варто готуватися до "громадянської війни" в Європі.