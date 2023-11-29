"Розіграли українську карту": Туск висловився про бездіяльність Польщі щодо ситуації на кордоні

За словами лідера "Громадянської коаліції", протести на україно-польському кордоні наражають на небезпеку відносини між країнами і негативно впливають на інтереси Варшави.

Польський уряд проявляє пасивність щодо блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною. Таким чином вони на чолі з прем'єром Матеушем Моравецьким "цинічно розіграли українську карту". Про це повідомив лідер "Громадянської коаліції" Польщі Дональд Туск, передає PAP.

"Я, наприклад, сьогодні зустрічаюся з експертами і тими політиками, які будуть займатися цими питаннями. Також сьогодні після обіду в нас однаково буде брифінг щодо питання перевізників і протесту на українському кордоні", — розповів він про свої кроки у вирішенні цієї проблеми.

Згідно із заявою Туска, , відмова від дій у даній ситуації є непростимим вчинком, оскільки таким чином наражаються на ризик відносини між Польщею та Україною, а також відсутня базова турбота про польські інтереси.

відносини між Польщею та Україною, а також відсутня базова турбота про польські інтереси.

"Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Партія "Право і справедливість", Моравецький і Качинський фатально, дуже по-дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту", — зазначив політик.

За його словами, "з Україною треба жити в дружбі, підтримці, але при цьому не нехтувати польськими інтересами".

"Вони повністю цим знехтували, а коли зрозуміли, що це розлютило людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім взагалі відвернулися від проблеми на кордоні", — додав Туск, уточнивши, що спершу польський уряд демонстрував "радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси", у зв'язку з чим наразі під загрозою "фундаментальні інтереси Польщі", зокрема, відносини з Україною, Росією, Європою.

Нагадаємо, що, за словами українського перевізника Сергія Владі, 27 листопада німецька митниця зупинила рух усіх польських фур.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про торгову війну між Польщею та Україною. Польські перевізники намагаються відновити "справедливість" і витіснити українських конкурентів з ринку.