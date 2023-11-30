"Пряма лінія з народом": Путін проведе велику прес-конференцію в грудні, — Пєсков

За словами спікера Кремля, у заході візьмуть участь російські, а також іноземні журналісти, які "акредитовані і продовжують свою роботу в Москві".

Президент РФ Володимир Путін має намір провести "прямий ефір" і велику прес-конференцію 14 грудня. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє"Интерфакс".

"14 грудня Володимир Путін підведе підсумки року. Це буде програма, як і раніше проєкт телевізійних каналів, і це буде об'єднаний формат "прямої лінії" і підсумкової пресконференції", — сказав він журналістам.

Згідно з його заявою, з 1 грудня почнуть приймати запитання від громадян Росії для участі в "прямій лінії".

Пєсков стверджує, що в заході візьмуть участь російські, а також іноземні журналісти, які "акредитовані і продовжують свою роботу в Москві".

Раніше ЗМІ повідомляли, що більшість росіян підтримують війну в Україні і готові повірити словам Путіна. За словами журналістів, російських громадян прирівнюють інтереси Путіна до інтересів нації. Вони схильні підтримувати війну, навіть якщо вважають її шкідливою.

Раніше стало відомо, що Кремль занепокоєний виборами президента РФ у 2024 році, незважаючи на підтримку Путіна. За словами аналітиків, Кремль може бути стурбований рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України. Але головна загроза для уряду РФ — це родичі мобілізованих.