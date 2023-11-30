"Буде дуже погано": США зажадали від Туреччини припинити підтримку ХАМАС і Росії, — WSJ

За даними американських чиновників, попри санкції проти фінансистів ХАМАС з боку США, Туреччина дозволила підприємствам цього угруповання працювати в Стамбулі. Водночас торгівля між Туреччиною та РФ значно збільшилася за останній рік.

Глава адміністрації Байдена, відповідальний за введення санкцій, попередив турецьких чиновників про те, що їхня країна є джерелом підтримки насильства на різних континентах. Туреччина, за його словами, слугує фінансовим притулком для терористичної організації ХАМАС і "торговим центром" для російської військової машини. Про це 30 листопада повідомляє газета The Wall Street Journal.

Згідно з американськими чиновниками, попри санкції США проти фінансистів ХАМАС за останні десять років, Туреччина дозволила інвестиційним і холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та іншим підприємствам цього угруповання працювати зі Стамбула. Водночас торгівля між Туреччиною і Росією за останній рік значно зросла, попри контроль над експортом, націлений на обмеження постачання електроніки та інших товарів, необхідних для підтримки військових операцій у Кремлі.

"Буде дуже погано, якщо будь-які майбутні атаки ХАМАС будуть пов'язані з фінансуванням або підтримкою, що надаються через Туреччину", — заявив Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці. Він виступив у середу в Анкарі перед турецькими офіційними особами.

Уряд Туреччини не визнає ХАМАС терористичною організацією, як це роблять США. Він розрізняє військове і політичне крило угруповання і сумнівається, що фінансові потоки з бізнесу прямо фінансують озброєння.

Щодо Росії, за словами американських чиновників, турецькі компанії та приватні особи можуть бути піддані цілій низці санкцій за постачання товарів і послуг до Росії, які заборонені західним експортним контролем.

"Ми збираємося вжити всіх необхідних заходів, щоб присікти ці дії, і хочемо зробити це у співпраці з Туреччиною, але готові діяти і самостійно", — зазначив Нельсон.

Як зазначає видання, візит Нельсона відбувається в критичний момент для американо-турецьких відносин. США хочуть, щоб Туреччина дала остаточну згоду на вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору. Сторона Туреччини ж розраховує на схвалення США щодо продажу нових винищувачів F-16 вартістю 20 мільярдів доларів для своїх збройних сил.

Туреччина грає на двох фронтах у конфлікті на Україні, підтримуючи Київ і перешкоджаючи зміцненню чорноморського військово-морського флоту Росії, пишуть журналісти. Вона постачає зброю Україні і сприяє експорту українського зерна, важливого для своєї економіки та світових постачань продовольства.

Президент Ердоган прагне розширити економічні зв'язки з Росією, що допомагає Туреччині отримати іноземну валюту і дешеву енергію в період економічних труднощів.

Американські чиновники стверджують, що турецькі порти використовують для обслуговування підсанкційних російських танкерів і полегшення контрабанди зброї, а також що російські підставні компанії та турецькі фірми сприяють збільшенню експорту товарів, які мають подвійне призначення і необхідні для ведення тривалої війни кремлівськими військовими.

Відносини США і Туреччини зіпсувалися

На думку видання, війна в Ізраїлі перервала тимчасове поліпшення американсько-турецьких відносин після того, як Ердоган висловив критику з приводу підтримки Заходу Ізраїлем і зростання кількості жертв у Газі.

"ХАМАС — не терористична організація, а група визволителів і моджахедів, що захищає свою землю", — заявив Ердоган перед членами своєї партії, використовуючи арабське слово, що позначає тих, хто бореться в ім'я релігії.

Турецькі чиновники стверджують, що санкції проти Росії неефективні, але також кажуть, що вони уникатимуть експорту в Росію, який може допомогти кремлівським військовим в Україні.

За словами американських чиновників, Туреччина реагує на загрози Європи, перекриваючи потоки товарів подвійного призначення в Росію через зони вільної торгівлі країни. Однак натомість за їхнім твердженням, вантажі видають за турецькі закупівлі, а потім перевідправляють до Росії.

Представник Міністерства закордонних справ Туреччини поки не прокоментував цю ситуацію.

Цього тижня американські чиновники провели зустрічі з керівництвом турецьких банків за закритими дверима. Турецькі банки повинні запобігати фінансуванню тероризму та підозрам у відмиванні грошей, щоб зберегти доступ до доларових фінансових ринків США.

Туреччина вже перебуває у списку країн з низькими стандартами щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, який підтримує Група розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей (FATF). Аналітики вважають, що її дії з фінансування ХАМАСу і перевалки вантажів до Росії можуть вплинути на голосування країн-членів FATF щодо виключення Туреччини з цього списку.

Нагадаємо, 29 листопада Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю за антитерористичну операцію, яку проводить Армія оборони на території сектору Газа. Водночас турецький політик звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у смертях, які сталися в палестинському анклаві після атаки терористів на ізраїльтян 7 жовтня.