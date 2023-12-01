Авіакатастрофа в Нігерії: розбився вертоліт Мі-35 російського виробництва (фото)

За даними журналістів, цей випадок стався за деякий час після того, як вертоліт Мі-35П піднявся в повітря для проведення операції в багатому на нафту штаті Ріверс.

Вертоліт ВПС Нігерії розбився незабаром після вильоту з аеропорту міста Порт-Гаркорт у п'ятницю, 1 грудня, водночас усі п'ятеро членів екіпажу вижили, у них лише легкі ушкодження. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прессекретаря ВПС.

Інцидент стався за деякий час після того, як вертоліт Мі-35П піднявся в повітря для проведення операції в багатому на нафту штаті Ріверс, де водночас поширені нестримні крадіжки нафти, повідомив представник ВПС Едвард Габквет.

Місце аварії вертольота в Нігерії

За його словами, члени екіпажу проходять лікування в міському медичному центрі ВПС.

Директор зі зв'язків із громадськістю та інформації ВПС Нігерії, коммодор авіації Едвард Габквет зазначив, що авіакатастрофа сталася о 7:45 ранку за місцевим часом.

"Начальник штабу авіації маршал Хасан Абубакар наразі прямує в Порт-Гаркорт, щоб особисто перевірити ситуацію, а також подбати про добробут екіпажу і дати подальші вказівки", — сказав він.

Портал Мілітарний уточнює, що авіакатастрофа сталася в місті Порт-Харкорт, де базуються отримані від Росії ударні вертольоти Мі-35П.

Нагадаємо, що 12 листопада американський військовий літак розбився над Середземним морем. За інформацією американських військових, аварія сталася під час навчань у східній частині Середземного моря і не була пов'язана з будь-якою ворожою активністю.

Також повідомлялося, що таємницю падіння літака "20-річної давності" розкрито. Після того, як співробітники правоохоронних органів прибули на місце, вони виявили основний корпус літака, у якого не було двигуна, крил, дверей і сидінь. Загадкові уламки літака, які знайшли в канадській глушині, залишили слідчих у подиві.