"Внутрішньополітична боротьба": в Угорщині відреагували на заяви СБУ про невиїзд Порошенка

За словами прес-секретаря угорського уряду Золтана Ковача, інцидент із Порошенком нібито підтверджує, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі.

Угорщина висловила свою думку щодо заяви Служби безпеки України про заборону на виїзд за кордон для п'ятого президента України Петра Порошенка. На їхню думку, це свідчить про неготовність України до членства в Європейському союзі. Про це повідомив прес-секретар угорського уряду Золтан Ковач.

У висловлюванні наголошується, що Угорщина не має наміру брати участь "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

"Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі", — зазначив Ковач.

Порошенка не випустили з України: що відомо

Нагадаємо, 1 грудня колишній президент Петро Порошенко заявив, що його не випустили на кордоні з України. Він назвав те, що відбувається, "антиукраїнською диверсією", а також зазначив, що в нього було підписане головою Верховної Ради відрядження.

Пізніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію з виїздом за кордон Петра Порошенка. Він заявив, що був змушений видати розпорядження про скасування дозволу на виїзд після отримання листа з грифом "Для службового користування".

Зі свого боку СБУ 2 грудня заявила, що Петро Порошенко планував зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У відомстві стверджують, що цю зустріч Російська Федерація планувала використати у своїх ІПСО.