Виверження вулкана в Індонезії: 42 туристи зникли безвісти (відео)

За даними агентства з охорони природних ресурсів Західної Суматри, із суботи загалом 70 туристів зареєструвалися у двох пунктах в'їзду в Марапі через систему онлайн-бронювання, 28 із них успішно евакуйовано з району виверження.

Вулкан Марапі в Індонезії в провінції Західна Суматра вивергнувся в неділю, викинувши вулканічний попіл на висоту до 3 км. Про це пише агентство Reuters, з посиланням на дані агентства з боротьби зі стихійними лихами країни BNPB.

Вулкан заввишки 2891 метр вивергнувся о 14:54 за місцевим часом. Вулканічний попіл із високою інтенсивністю поширився прилеглими районами, повідомила влада, вкривши шаром попелу дороги, будівлі та автомобілі.

"Спостерігався потужний стовп сірого попелу, що хилився на схід. Виверження все ще триває", — повідомив представник індонезійського Центру вулканології та зниження геологічних ризиків.

Ахмад Ріфанді, представник станції моніторингу гори Марапі, повідомив, що після виверження спостерігався попелястий дощ, який дійшов до Букіттінґінґі, третього за розміром міста на Західній Суматрі з населенням понад 100 000 осіб.

Влада встановила зону відчуження навколо кратера радіусом 3 км і заборонила людям наближатися до вулкана. У районі виверження оголошено третій із чотирьох рівнів небезпеки.

"Ми роздали жителям маски і закликаємо їх залишатися у своїх будинках", — повідомив журналістам Аде Сетіаван, представник місцевого відділу з боротьби зі стихійними лихами BPBD.

Інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Однак попіл накрив кілька сіл, і влада роздає жителям маски, а також радить носити окуляри для захисту очей.

Також повідомляють, що 42 туристи зникли безвісти. За даними агентства з охорони природних ресурсів Західної Суматри, із суботи загалом 70 туристів зареєструвалися у двох пунктах в'їзду в Марапі через систему онлайн-бронювання.

"Команда агентства проводить евакуацію. Двадцять вісім осіб було евакуйовано, а решту продовжують шукати. Сподіваюся, обійшлося без жертв і всі живі", — заявив представник BNPB Дайан Індріаті.

Деякі туристи можуть не повідомляти владу про свою присутність під час входу або виходу з таких районів, тому справжня кількість зниклих безвісти туристів залишається незрозумілою.

Вулканічна активність у цьому районі спостерігається з січня. Гора Марапі, що означає "Гора вогню", вважається найбільш інтенсивно діючим вулканом на Суматрі.

Індонезія розташована на так званому тихоокеанському "Вогняному кільці". За даними BNPB, на території Індонезії розташовано 127 діючих вулканів.

Виверження вулкана Марапі

Нагадаємо, у листопаді в Італії на острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна. Із кратера б'є фонтан лави. За словами журналістів, цього разу активний південно-східний кратер найбільшого в Європі вулкана.

Раніше Фокус писав, що на нашу планету чекають 500 років вивержень. Пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу.