Група KISS дала останній живий концерт у Нью-Йорку: рокери перетворяться на "аватарів"

Завдяки новим технологіям рок-гурт даватиме концерти за один вечір на кількох континентах. Учасникам колективу припала до душі ідея "цифрового безсмертя".

Легендарний рок-гурт KISS увечері 2 грудня відіграв у Нью-Йорку заключний концерт прощального туру The End of the Road. Музиканти не завершують кар'єру, а переходять у віртуальні концерти, повідомила газета The Washington Post.

Під час виходу на біс нинішній склад гурту — засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер — покинули сцену для показу своїх цифрових аватарів. Після трансформації віртуальні рокери виконали пісню God Gave Rock and Roll to You.

Пісня God Gave Rock and Roll to You вийшла як сингл 1991 року

Передові технології застосували для нової ери рок-гурту KISS після 50 років його існування. Її учасникам сподобалася ідея "цифрового безсмертя". KISS стала першою американською рок-групою, яка пішла на такий крок.

"KISS могли б дати концерт у трьох містах в один вечір на трьох різних континентах. Ось які можливості відкривають технології", — сказав Пер Сундін, генеральний директор компанії Pophouse Entertainment, яка створила аватари.

Фронтмен гурту Пол Стенлі каже, що досягнення музикантів були приголомшливими, але цього недостатньо.

"Гурт заслуговує на те, щоб жити далі, тому що він більший, ніж ми. Нам дуже цікаво зробити наступний крок і побачити увічнення KISS", — зазначив музикант.

Басист гурту Джин Сіммонс зауважив, що цифрові технології дозволять рокерам бути вічно молодими і давати концерти там, де вони не мріяли.

KISS грає вже 50 років: короткі відомості про досягнення гурту

Гурт KISS виступає з 1973 року. Рокери відомі епатажними костюмами та сценічним макіяжем і концертними шоу з піротехнічними ефектами.

KISS випустила понад 45 золотих і платинових альбомів, їхній загальний тираж — понад 100 мільйонів примірників.

Фокус раніше писав про успіх рок-гурту AC/DC. Її студійний альбом Back in Black посідає третє місце серед усіх музичних рекордів – 49 млн дисків.

Нагадаємо, 74-річний рокер Оззі Осборн припинив концертну діяльність через хворобу Паркінсона. А нещодавно у музиканта була важка операція на хребті.