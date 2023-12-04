У Москві сталася пожежа на заводі, який випускає спецтранспорт: очевидці чули вибухи (відео)

Палала територія площею 2000 квадратних метрів. Вогонь активно розповсюджувався, а через НП обвалився дах в одному з приміщень підприємства.

У столиці Росії увечері 3 грудня загорілася будівля Московського заводу спеціалізованих автомобілів, який є одним із провідних виробників причіпної техніки в країні. Про це повідомили та поширили відео місцеві Telegram-канали, зокрема, BAZA.

На відео можна побачити клуби диму, полум’я, що охопило завод та обвалений дах в одному з приміщень підприємства.

За словами очевидців, вогонь дуже швидко поширювався.

Площа загоряння становила понад 2000 квадратних метрів. На території приміщення зберігалися палети, покришки і картон. Під час горіння було чутно вибухи всередині заводу, також у будівлі зруйнувалася частина кровлі.

На місце виїхали 35 пожежних розрахунків. Пожежі присвоєно третій рівень складності.

Про причини займання, що виникло у триповерховому різнорівневому адміністративно-виробничому будинку, і постраждалих внаслідок інциденту дотепер не повідомили.

Є інформація про те, що загорілося багатопрофільне підприємство, яке розробляє та виробляє спеціалізовані автівки, медичні комплекси та обладнання протипожежної безпеки. Мер Москви Сергій Собянін на момент публікації матеріалу також не коментував пожежу на Московському заводі спеціалізованих автомобілів.

Нагадаємо, 1 грудня в Росії палав ринок "Садовод". Там вибухнули балони з хімікатами. Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів. За інформацією МНС РФ, пожежа спалахнула в торгових павільйонах. Пізніше у відомстві уточнили, що на ринку загорілися товари в суміжних трирівневих контейнерах.

Раніше, 24 листопада, сталася пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно" в Любліно. Вогонь поширився на площу 200 квадратних метрів. Щоб загасити пожежу, довелося відключити мережу в трансформаторі.