Потік зніс будинки: руйнівна повінь в Танзанії вбила майже 50 людей (фото, відео)
Після посухи Танзанію залили дощі, що спричинили повінь та руйнівний зсув ґрунту. Влада заявляє, що кількість жертв з часом збільшиться.
Щонайменше 47 людей загинули і 85 отримали поранення через зсув ґрунту в Танзанії. Кількість жертв може зрости після сильних дощів, які спричинили повінь у Катеші на півночі країни. Про це повідомляє The Guardian.
Уранці 3 грудня у місті з населенням близько 13 тисяч осіб стався зсув ґрунту, що зійшов з четвертої за висотою гори Хананг.
Потік зніс будинки місцевих жителів та знищив дорогу.
Потужна злива ринула на місто Катеш, що за 300 км (186 миль) на північ від столиці Додоми.
"Кількість загиблих сягнула 47 і 85 отримали поранення", — повідомили місцевим ЗМІ у регіональному комісаріаті.
Багато доріг у цьому районі були заблоковані брудом, водою та поваленими деревами та камінням. Повідомляється, що загинуло багато худоби.
Президентка Танзанії Самія Сулуху-Хассан висловила свої співчуття родинам загиблих та постраждалим під час конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї до 12 грудня. Танзанійська політична діячка наказала розгорнути "додаткові зусилля уряду для порятунку людей".
Катастрофи, що спричинила негода в Африці
Зазначимо, що після безпрецедентної посухи Східна Африка наразі страждає від проливних дощів і повеней. Через зливи більше 1 мільйона людей у Сомалі залишилися без домівок і сотні людей загинули.
У травні 2023 року проливні дощі спричинили руйнівні повені та зсуви в Руанді, внаслідок яких загинули щонайменше 130 людей.
Вчені кажуть, що погіршення клімату спричиняє більш інтенсивні та частіші екстремальні погодні явища. У відповідь африканські лідери наполягають на введенні нових глобальних податків і змінах міжнародних фінансових установ, щоб допомогти фінансувати дії через кліматичну кризу.
Тим часом на кліматичному саміті в Дубаї ухвалили декларацію щодо ядерної енергетики. У декларації кліматичного саміту зафіксовано, що країни, які з особливою відповідальністю підходитимуть до розширення ядерної енергетики, стануть всебічно підтримуватися підписантами декларації.
Фокус писав, що ядерна енергетика вбиває набагато менше людей, ніж інші джерела енергії, стверджують експерти.