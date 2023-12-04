Не дали проїхатися "зайцем": в Німеччині українець з ножем влаштував погром в електричці (фото)

Українця спецназ буквально витягував з туалета, де той забарикадувався після скоєного. Без бою чоловік здаватися правоохоронцям не збирався.

В Німеччині в аеропорту Дрездена затримали українця, який з ножем кидався на правоохоронців. 47-річний річний чоловік влаштував дебош у міській електричці. Про це пише німецьке видання Bild.

Конфлікт почався з того, що один із пасажирів міської електрички не зміг пред'явити контролерові квиток після приїзду в аеропорт Дрездена на міській електричці. Контролер викликав поліцію. Спочатку чоловік штовхнув правоохоронця, а потім дістав ніж і почав ним розмахувати перед поліцейськими.

Копи були змушені застосувати перцевий балончик. Але це не зупинило чоловіка, і він порізав ножем кілька сидінь поїзда, розбив вогнегасником скляну панель, а на довершення всього забарикадувався в туалеті.

Зупинку електрички оточили, а пасажирів евакуювали.

Далі на місце прибули спецпризначенці. Вони винесли двері в туалеті і вивилокли звідти дебошира. Ним виявився 47-річний громадянин України.

Зараз українець перебуває під слідством за підозрою в супротиві співробітникам правоохоронних органів, через погрози та псування майна.

Посольство України в Німеччині дебош українця поки не прокоментувало.

Нагадаємо, що у Польщі українець зізнався у вбивстві дружини та дітей. Після вбивства своєї сім'ї чоловік кілька днів перебував в одному будинку з тілами вбитих.

Раніше повідомлялося, що також в Польщі 16-річний підліток із гострим предметом напав на 12-річну дівчинку з України. Дитина отримала серйозні поранення.