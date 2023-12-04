Син Пригожина отримав в управління дві фірми свого загиблого батька, — росЗМІ

За словами журналістів, Павло Пригожин тепер керує двома фірмами з групи "Конкорд". Його батько залишив після себе бізнес-імперію з виручкою близько 75 млрд російських рублів.

Син загиблого глави ПВК "Вагнер" Євген Пригожин Павло отримав під управління будівельну і Кайтерінгову фірми свого батька. Про це повідомляє"Агентство. Новости".

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ від 30 листопада, що Павло Пригожин тепер керує двома фірмами з групи "Конкорд". Сам глава "вагнерівців" після своєї загибелі залишив після себе "бізнес-імперію" з виручкою близько 75 млрд російських рублів.

Однак, як повідомляється, у власності Євгена Пригожина, як і раніше, залишаються частки в компаніях "Конкорд М", "Ритм" і "Аурум".

Журналісти зазначили, що "Конкорд менеджмент і консалтинг" — це будівельна компанія, яка існує з 1997 року. Її виручка ще 2021 року сягнула майже 0,5 млрд рублів. Щоправда, у 2022 році вона скоротилася в 10 разів. Компанія побудувала житлові комплекси в Санкт-Петербурзі "Лахта Парк", "Лахта Плаза", "Північний Версаль" і "Лахтинський пасаж".

Що стосується фірми "Конкорд кейтеринг", то, як ідеться в матеріалі, ця фірма займається обслуговуванням банкетів на виїзді.

Зазначається, що Павло Пригожин до цього був власником компаній "Лахта Парк", "Лахта Парк Преміум", "Лахта Плаха" і "Бета". Після загибелі батька він відмовився від частки в будівельній компанії "Турстатус".

Нагадаємо, що 1 листопада ЗМІ повідомили, що новим очільником найманців ПВК "Вагнер", що вливаються до структури "Росгвардії" може стати саме Павло Пригожин. Офіційно про це не повідомлялося — медіа ґрунтуватися на заявах людей, які розпочали набір у нові підрозділи колишньої військової компанії.

Однак уже 3 листопада стало відомо, що в Кремлі не підтвердили, що син Пригожина очолив ПВК "Вагнер". Представник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання, чи можлива поява "вагнерівців" у Сирії та чи можлива передача зброї ЗС РФ терористам "Хезболли". За його словами, такі припущення "безпідставні".