"Потрібно набратися терпіння": у Кремлі висловилися про участь Путіна у виборах

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, недоречно говорити про очікування від явки в день голосування, оскільки всі росіяни зобов'язані зробити свій вибір.

Володимир Путін поки не висловлювався щодо майбутніх президентських виборів, які відбудуться в Росії 17 березня 2024 року. Про це 7 грудня заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське інформаційне агентство ТАСС.

За словами спікера Кремля, лідер Росії поки не анонсував своєї участі у виборах.

"Досі поки що жодних заяв Путіна не було, тому тут наберімось терпіння", — заявив Пєсков російським журналістам.

Водночас він зазначив, що обговорення очікувань Кремля від виборів 17 березня щодо явки, учасників і відсотків явки є недоречним.

"У нас є права та обов'язки, надані конституцією всім громадянам у контексті виборчої кампанії", — додав Пєсков.

Вибори президента Росії у 2024 році

20 листопада стало відомо, що російська влада вирішила провести вибори президента у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.

Голова Центрвиборкому Елла Памфілова повідомила, що майбутні вибори, де очікується переобрання Володимира Путіна на п'ятий термін, заплановані на 15–17 березня 2024 року. Перед голосуванням члени виборчих комісій активно спілкуватимуться з громадянами, закликаючи їх взяти участь у виборах.

Нагадаємо, Державна Дума Росії внесла зміни до законодавства про вибори президента, які спрямовані на обмеження роботи преси під час виборчої кампанії та в день голосування.