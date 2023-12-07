"Росія без Путіна": росіяни запустили опозиційну кампанію перед виборами

За даними Фонду боротьби з корупцією, вибори 2024 року для чинного президента РФ — це референдум зі схвалення своїх дій, зокрема війни.

Фонд боротьби з корупцією під керівництвом Олексія Навального оголосив про початок кампанії під назвою "Росія без Путіна". Організація закликає громадян Росії активно використовувати передвиборчий період для поширення інформації та агітації проти чинного диктатора. Про це повідомляє Фонд боротьби з корупцією в соцмережах, сайт кампанії.

"Для Путіна вибори 2024 року — це референдум зі схвалення своїх дій, зі схвалення війни. 17 березня Росія повинна усвідомити, що більшість не бажає бачити Путіна на чолі країни. Результати голосування будуть підроблені, але наше завдання зробити, щоб усім і без них стало очевидно — Росії більше не потрібен Путін. Ніхто не зробить це за нас. Ніхто не зробить це краще, ніж ми... 17 березня, у день голосування, ми закликаємо всіх прийти на дільниці і проголосувати проти Володимира Путіна", — ідеться в повідомленні.

Особливостями заклику з боку союзників Навального є встановлення "громадянського мінімуму", який передбачає переконання щонайменше 10 осіб у висловленні свого протипутінського голосу.

На сайті вони опублікували інструкції для агітації проти диктатора.

Вибори президента Росії у 2024 році

20 листопада стало відомо, що російська влада вирішила провести вибори президента у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.

Голова Центрвиборчкому Елла Памфілова повідомила, що майбутні вибори, де очікується переобрання Володимира Путіна на п'ятий термін, заплановані на 15-17 березня 2024 року. Перед голосуванням члени виборчих комісій активно спілкуватимуться з громадянами, закликаючи їх узяти участь у виборах.

Нагадаємо, Державна Дума Росії внесла зміни до законодавства про вибори президента, які спрямовані на обмеження роботи преси під час виборчої кампанії та в день голосування.