Скасують тисячі поїздів: у Німеччині оголосили масштабний страйк на залізниці

У профспілці машиністів закликають до страйку всіх працівників міжміських і регіональних перевезень, а також працівників міської залізниці в Берліні та Гамбурзі.

Німецькі пасажири, які пересуваються територією країни на поїздах, зіштовхнуться зі скасуванням значної кількості рейсів у зв'язку з проведенням страйку профспілки машиністів GDL, запланованого на період з вечора четверга до вечора п'ятниці, з 7 по 8 грудня. Про це повідомляє видання tagesschau.de.

Пасажирам рекомендується розглянути можливість перенесення своєї поїздки на інший момент або запросити повернення коштів за придбані квитки.

У рамках профспілки машиністів (GDL) триває заклик до проведення страйку, що зачіпає всіх співробітників міжміських і регіональних перевезень, а також працівників міської залізниці в Берліні та Гамбурзі.

Крім Deutsche Bahn, страйк також стосується регіональних операторів поїздів Transdev, AKN Eisenbahn і City-Bahn Chemnitz. Серед вимог машиністів — скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень і збільшення оплати на 555 євро.

"Профспілка машиністів псує другий вікенд Адвента мільйонам непричетних людей. Страйк так незадовго до зміни розкладу безвідповідальний", — відреагували на страйк у компанії Deutsche Bahn.

Під час попереджувального страйку компанія Deutsche Bahn планує зберегти приблизно 20% міжміського трафіку. Пасажири, чиї рейси було скасовано, мають можливість скористатися своїми квитками найближчими днями або отримати повернення коштів.

У профспілці пообіцяли, що більше не страйкуватимуть до 7 січня. Попередній раз профспілка GDL влаштувала страйк на залізниці 15 і 16 листопада. Під час 20-годинної зупинки роботи тоді було скасовано 80% міжміських рейсів. У деяких регіонах практично не було поїздів і майже жодної електрички.

Нагадаємо, що у Франції двоє молодих людей підняли прапор України на даху рухомого поїзда паризького метро. Відповідними кадрами поділився один з учасників перформансу Юрій Мармеладов на своїй сторінці в Instagram.