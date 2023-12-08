"Розтягнуть на три дні": у РФ заявили, що вибори президента будуть "історичними"

За даними російських джерел, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 до 17 березня.

У Росії вибори президента проводитимуться протягом трьох днів, відповідно до рішення Центрвиборчкому. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Так, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 до 17 березня.

"Ставлю на голосування проєкт постанови про проведення голосування на історичних виборах президента Російської Федерації, призначених на 17 березня 2024 року, протягом трьох днів", — оголосила голова ЦВК Елла Памфілова. Як зазначила до цього Памфілова, триденне голосування на виборах стає традиційним у РФ.

Також, згідно з рішенням ЦВК, прибудинкове голосування на виборах президента РФ застосовуватиметься в чотирьох нових регіонах, Брянській, Курській і Бєлгородській областях, Криму та Севастополі, водночас включити до постанови комісії останні два суб'єкти РФ було запропоновано прямо на засіданні.

Крім цього, згідно із затвердженим ЦВК графіком, із 29 січня до 11 березня можна буде подати заяву для участі в дистанційному електронному голосуванні. Саме воно триватиме з 08:00 15 березня до 20:00 17 березня за місцевим часом. Перелік регіонів, де буде доступна така форма голосування, поки що не затверджено.

Вибори президента Росії у 2024 році

20 листопада стало відомо, що російська влада вирішила провести вибори президента у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.

Голова Центрвиборчкому Елла Памфілова повідомила, що майбутні вибори, де очікується переобрання Володимира Путіна на п'ятий термін, заплановані на 15-17 березня 2024 року. Перед голосуванням члени виборчих комісій активно спілкуватимуться з громадянами, закликаючи їх узяти участь у виборах.

Нагадаємо, Державна Дума Росії внесла зміни до законодавства про вибори президента, які спрямовані на обмеження роботи преси під час виборчої кампанії та в день голосування.