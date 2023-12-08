Орбан виступив проти України в ЄС, назвавши її однією з найбільш корумпованих країн світу

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, прийняття України до Євросоюзу означатиме додаткові витрати для блоку, а також спричинить серйозні наслідки для аграрної політики країн.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Парижа знову заявив, що виступає проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Про це повідомляє Lea Point.

За його словами, Україна не готова до цього. Він скептично ставиться до оцінки Єврокомісії про те, що країна досягла прогресу.

"Україна відома як одна з найбільш корумпованих країн світу. Ми не можемо схвалити рішення про початок переговорів про вступ", — сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини також заявив, що прийняття України до Євросоюзу означатиме додаткові витрати для блоку, а також спричинить серйозні наслідки для аграрної політики країн. На його думку, аграрний сектор України знищить аграрний сектор ЄС "наступного дня" після ухвалення країни в блок.

"Без трансформації нашої системи сільськогосподарських субсидій ми не зможемо їх упустити. Наслідки будуть жахливими", — заявив Орбан.

Політик також заявив, що готовий до "гнучкості" з інших питань, щоб Єврокомісія розморозила 10 млрд євро для Угорщини.

"Коли виникає дилема, я зазвичай класифікую її на три категорії: історичну, стратегічну і тактичну. Українське питання — це питання історичне, питання масштабу. Фінансове питання — тактичне. Мій політичний досвід навчив мене ніколи не пов'язувати технічні питання, такі як гроші, з історичними проблемами", — сказав Орбан.

Раніше повідомлялося, що партія Орбана подала резолюцію до парламенту проти переговорів про вступ України до ЄС. Політики провладної партії Угорщини закликали лідерів ЄС спочатку провести ретельну оцінку того, як можливе членство нашої держави вплине на згуртованість і сільськогосподарську політику всередині Євросоюзу.