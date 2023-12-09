Блокада кордону: євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі

Звернення, окрім президента Анджея Дуди, адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради та двом єврокомісарам.

Депутати Європейського парламенту звернулися до президента Республіки Польща Анджея Дуди та лідерів інституцій Європейського Союзу із закликом вжити заходів, щодо блокування польськими водіями вантажівок прикордонних переходів на українсько-польському кордоні. Про це соціальній мережі Х (раніше Twitter) повідомив євродепутат Андрюс Кубілюс.

Крім президента Польщі звернення адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, а також двом єврокомісарам.

"Депутати Європейського парламенту закликають президента Дуду і лідерів інститутів ЄС вжити заходів для припинення триваючої блокади прикордонних переходів на кордоні польськими водіями вантажівок. На карту поставлено солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи наші цінності", — йдеться в повідомленні Кубілюса.

Стан черг на кордоні з Польщею

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України розповіли про стан черг перед пунктами пропуску з Польщею, на виїзд з України станом на 15:00 9 грудня:

"Ягодин" — 9 автобусів;

"Устилуг" — 40 л/а, 5 автобусів;

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів;

"Краковець" — 70 л/а, 12 автобусів;

"Шегині" — 0 л/а, 23 автобусів;

"Смольниця" — 0 л/а, 0 автобусів.

"Нижанковичі" — 2 065 вантажних автомобілів в електронній черзі, здійснюється пропуск тільки вантажівок із допустимою максимальною вагою більше ніж 7,5 тонн, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що Польща вимагає скасування для України "транспортного безвізу". У польському уряді кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не тільки польські перевізники, а й словацькі та угорські.