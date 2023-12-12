Згадали про інших: Австрія може пригальмувати початок перемовин про вступ України до ЄС

У ЄС рішення повинні й надалі прийматись за принципом "одностайності", заявив очільник австрійськог уряду Кар Негаммер. Також зауважив, що має певні питання щодо зростання витрат на 67 млрд євро.

Федеральний канцлер Карл Негаммер 11 грудня виступив з деякими поясненнями перед депутатами Парламенту Австрії. Однією з тем було питання початку перемовин щодо вступу України до ЄС. Політик запропонував узгодити цей процес з діями інших країн-кандидатів. Про це ідеться у розшифровці спілкування Негаммера з парламентами, опублікованій пресслужбою установи.

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У дописі на сайті парламенту вказано, що канцлер розмовляв з парламентарями перед зустріччю глав держав і урядів ЄС під час Європейської ради. Негаммер наголосив, що в цілому Австрія підтримує вступ України, а також Молдови, до ЄС. Вважає, що це стане "мотором" для змін, які потребують ці дві країни. Але є певні зауваження.

Політик нагадав, що триває процедуру вступу до ЄС країн Західних Балкан. Австрійський уряд вважає, що Україна та Молдова повинна бути з ними в однакових умовах. Тому, підсумував, виступатиме проти "прискореної процедури".

"Тепер на знак солідарності Україні та Республіці Молдова також слід запропонувати перспективи приєднання, повідомив Нехаммер і категорично виступив проти "прискореної процедури" для двох держав", — ідеться у повідомленні пресслужби.

Крім того, Негаммер має ще кілька зауважень. По-перше, Австрія і далі наполягає на принципі "одностайності" — коли рішення приймають зі 100-відсотковим консенсусом. По-друге, є заперечення щодо фінансової програми ЄС, яка до 2027 року зросте на 67 млрд євро: серед цих коштів — пакет допомоги, яку ЄС може надати Україні для підтримки економіки.

Вступ України в ЄС — деталі

Зазначимо, на найближчому саміті країн-членів ЄС може бути прийняте рішення щодо початку перемовин про вступ України. На сьогодні проти цього відкрито виступає Угорщина. Спершу уряд цієї країни вимагав особливого захисту національних меншин. Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив нові зауваження і заявив, що буде проти.

11 грудня стало відомо про можливий спротив Словаччини. Зокрема, ця країна може заблокувати початок перемовин через "корупцію і територіальні проблеми".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський сказав кілька слів Віктору Орбану під час випадкової зустрічі на інавгурації нового президента Аргентини. Після цього Зеленський полетів у США, щоб ще раз звернутись до американського Конгресу.