Росія веде проти Латвії гібридну війну, – міністр оборони

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс звернув увагу на певні маніпуляції на латвійському кордоні з Білоруссю та на латвійсько-російському кордоні, а також на межі Фінляндії та Росії.

Росія використовує кібератаки та дезінформаційні кампанії для реалізації гібридної війни проти Латвії. На спільній пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим латвійський міністр оборони Андріс Спрудс дав відповідь на запитання "Радіо Свободи" щодо ситуації з безпекою у його країні.

Він наголосив на тому, що балтійській державі доводиться мати справу з агресивною імперіалістичною країною, яка напала на Україну. Вже є певні дії для протидії атакам Росії.

"Ми абсолютно реалісти в цьому питанні", – пояснив посадовець.

Андріс Спрудс звернув увагу на те, що існують певні маніпуляції на латвійському кордоні. У випадку з Білоруссю це вже відбувається, але такі дії можна простежити на латвійсько-російському кордоні, а також на межі Фінляндії та Росії.

Дипломат наголосив на тому, що країна має бути готовою в усіх сферах – чи то до звичайної, чи до гібридної війни. З його слів, щоденне завдання – підвищення готовності і обороноздатності.

Міністр оборони підсумував, що Латвія вчитиметься і в України. Український досвід дозволить посилити безпеку балтійської країни. Він наголосив на тому, що є знання, якими можна обмінюватися.

Ситуація на кордоні Латвії

Латвія ґрунтовно зміцнює кордон із Білоруссю. Під час відвідин східного кордону Латвії в п'ятницю, 22 вересня, відповідну заяву міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс. Загородження на сухопутній частині кордону планують завершити до кінця цього року.

У серпні Латвія посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Латвійські прикордонники заявили про зростання кількості інцидентів із нелегальними мігрантами. Прикордонники спіймали білорусів на допомозі нелегальним мігрантам. Порушників виявили під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів.

Нагадаємо, Латвія конфіскувала 20 автівок у нетверезих водіїв та безоплатно передала Україні. Загальна вартість транспортних засобів, які відправлять переважно для медичних закладів, становить приблизно 56 тис. євро.