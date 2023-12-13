Путін призначив військкорів "довіреними особами" під час виборів: чим вони допоможуть

Російське законодавство дозволяє кандидатам у президенти призначати до 600 "довірених осіб". Вони займатимуться агітацією та іноді зможуть діяти від імені Путіна, розповіли аналітики.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше призначив російських військкорів "довіреними особами" у своїй президентській виборчій кампанії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 12 грудня.

12 грудня російське видання повідомило, що Володимир Путін призначив російського ультранаціоналістичного кореспондента "Комсомольської правди" та члена Ради з прав людини Олександра Коца "довіреною особою". Крім цього, розглядається можливість призначення "довіреними особами" блогерів Олександра Сладкова та засновника Telegram-каналу WarGonzo Семена Пегова.

Аналітики наголосили, що російське законодавство дозволяє кандидатам у президенти призначати до 600 "довірених осіб", їхня задача — агітувати, а іноді й діяти від імені кандидата.

За даними росЗМІ, серед "довірених осіб" Путіна також буде командир батальйону "Спарта" "ДНР" Артем Жога та росіяни з організації, що підтримують війну в Україні, мова йде про державний фонд "Захисники Вітчизни" та "Комітет сімей воїнів Вітчизни".

В ISW зазначили, що раніше Путін винагороджував за лояльність Коца, Сладкова і Пегова. Ймовірно, наразі він використовує позначення "довірених осіб" аби ще більше заохочувати лояльних до нього ультранаціоналістичних військкорів. Кремль може використати військкорів для відновлення "домінування Кремля в інформаційному просторі та проведення інформаційних операцій" щодо нього та виборів.

Нагадаємо, 8 грудня в росЗМІ повідомили, що вибори президента РФ проводитимуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня. Згідно з рішенням Центрвиборчкому, прибудинкове голосування застосують у чотирьох нових регіонах — Брянській, Курській, Бєлгородській області та тимчасово окупованому Криму.

11 грудня у ЗМІ розповіли, що вибори президента Росії планують провести на тимчасово окупованих територіях України. Журналісти зазначили, що Кремль нібито планує зробити все для того, аби жителі ТОТ змогли проголосувати.