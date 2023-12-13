"Запитайте Ях'ю Сінвара": посол Ізраїлю в ООН оприлюднив номер телефону лідера ХАМАСу (відео)

Дипломат закликав телефонувати лідеру ХАМАСу та наполягати, щоб він припинив війну.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан оприлюднив номер телефону глави ХАМАСу. На своїй сторінці у Twitter дипломат опублікував відео, на якому він на засіданні організації демонстративно підняв плакат із номером телефону центрального офісу радикального руху ХАМАС.

"Для припинення вогню наберіть: +970599373765. Запитайте Ях'ю Сінвара", — написано на піднятому плакаті, на якому зображено обличчя лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

Після цього посол Ізраїлю заявив, що до припинення вогню зможе привести рішення ХАМАСу скласти зброю.

13 грудня Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Єгипту й Мавританії з вимогою щодо негайного припинення вогню в секторі Гази. За резолюцію проголосували 153 країни, 10 виступили проти, 23 утрималися.

Проти резолюції виступили США, Ізраїль, Чехія, Австрія, Гватемала, Ліберія, Науру, Мікронезія, Парагвай та Папуа-Нова Гвінея.

Нагадаємо, що в Міноборони Ізраїлю 11 грудня заявили, що за останні дні ізраїльським військам здалися сотні бойовиків ХАМАСу. Серед них і бойовики, які брали участь у нападі на ізраїльські поселення 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ розпочав спецоперацію в Газі з метою знешкодження терористів. Наприкінці листопада ізраїльське командування заявило, що вдалося досягти багатьох цілей: ліквідували бойовиків, знищити склади боєприпасів, викрити схованки, склади, тунелі.