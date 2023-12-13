"Жахливий диктатор": можливий прем'єр Нідерландів різко висловився про Путіна

За словами Герта Вілдерса, він не підтримує надання військової допомоги Україні, поки Нідерланди "не можуть захистити свою країну".

Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс, кандидат на пост прем'єр-міністра Нідерландів, охарактеризував главу Російської держави Володимира Путіна як диктатора. Про це заявив Вілдерс, передає Bloomberg.

"Путін — жахливий диктатор", — сказав Вілдерс.

При цьому Вілдерс заявив, що не слід надавати військову підтримку Україні, поки "ми не в змозі захистити свою країну".

Вибори в Нідерландах

Наприкінці листопада в Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті отримала ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він виступає проти міграції і хоче припинити надавати Україні військову допомогу. Крім того, він відомий своїми радикальними антиісламськими висловлюваннями, хоча ще до виборів Вілдерс заявив, що його давній план із "деісламізації" Нідерландів наразі не є пріоритетом.

Згідно з офіційними результатами, підтвердженими в п'ятницю, 1 грудня, партія Вілдерса отримала 37 місць у 150-місцевій нижній палаті на виборах, здобувши явну перемогу. Альянс лівоцентристської Лейбористської партії і лівих зелених посів друге місце з 25-ма місцями, за ним ідуть VVD з 24-ма і NSC з 20-ма місцями. Громадянський рух фермерів отримав сім місць.

Що відомо про Герта Вілдерса

Герт Вілдерс — нідерландський політик. Він уже давно став одним із найвідоміших політиків Нідерландів як усередині країни, так і за кордоном. Його полум'яні промови, антиіммігрантські та антиісламські висловлювання, а також той факт, що ось уже майже 30 років він фарбує волосся, заробили йому прізвисько "голландського Трампа".

У своїй передвиборчій програмі Вілдерс закликав провести референдум про вихід з ЄС і закрити кордони країни для біженців. Крім того, він заявляв про наміри заборонити Коран, мусульманські школи і мечеті.

Щодо війни в Україні, то Вілдерс відмовився бути присутнім на виступі Зеленського в Палаті представників Нідерландів, який відбувся в травні цього року. Також він критикував відкриття ринку ЄС для українських фермерів.

Крім того, партія Вілдерса обіцяла своїм виборцям припинити підтримку України — як військову, так і політичну та економічну.

Нагадаємо, у президентських виборах в Аргентині переміг Хав'єр Мілей. 20 листопада його привітав із цим у соцмережі X (раніше — Twitter) президент УкраїниВолодимир Зеленський.