"Шанси на успіх": у ЄС оцінили ймовірність України на переговори про вступ до Союзу

За словами журналістів, існує варіант, який дасть змогу зберегти обличчя Угорщини і дати "зелене світло" фінансовій підтримці для України з невеликою затримкою.

У світлі заяв глави уряду Угорщини про блокування рішення лідерів Євросоюзу щодо початку переговорів зі вступу України до ЄС, представники європейських інстанцій висловлюють думку, що ймовірність позитивного рішення в цьому питанні невелика. Про це йдеться в матеріалі видання "Європейська правда".

"Шанси на успіх — 20-30%", — поділився в середу з журналістами, які висвітлювали зустріч лідерів ЄС, один із високопоставлених чиновників.

Незважаючи на останні заяви, зроблені Орбаном, у джерелі зазначають, що ця оцінка здається надмірно оптимістичною. Водночас у ЄС відкрито не визнають можливість "повного провалу" саміту щодо рішень по Україні.

По-перше, можна з майже абсолютною впевненістю говорити, що саміт ЄС ухвалить рішення про фінансову допомогу для України. Є тільки питання про те, чи буде це рішення схвалено за участю Угорщини, тобто як рішення саміту.

Але якщо Орбан ветує і його, інші 26 держав ЄС готові надати фінансову допомогу Україні в обхід Будапешта. З переговорами про вступ зробити так само, на жаль, не вийде.

По-друге, навіть вето до початку переговорів може бути різним. Навіть зараз існує варіант, який дасть змогу зберегти обличчя Угорщини і дати "зелене світло" Україні з невеликою затримкою. Приміром, на позачерговому саміті в січні або лютому, про скликання якого лідери оголосять уже зараз.

Або можливий будь-який інший сценарій, який залишатиме для України реальну надію на те, що початок вступних переговорів відсувається на місяці, а не на роки.

Заяви Орбана щодо України

Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Однак зараз, за його словами, стало очевидно, що Москва "не програє"

Агентство Bloomberg 22 листопада повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.

Орбан також погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. Згідно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, рішення щодо фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Нагадаємо, у США розкритикували позицію Орбана щодо України. За словами американського дипломата Девіда Прессмана, Будапешт процвітає завдяки членству в ЄС і НАТО, однак при цьому ігнорує інтереси своїх союзників.