Зеленський відвідав командування армії США в Європі під час візиту до Німеччини (фото)

Під час візиту президента України обговорювали постачання боєприпасів, а також обслуговування і ремонт військової техніки.

Президент України Володимир Зеленський відвідав штаб армії Сполучених Штатів у Європі, розташований у місті Вісбаден, Німеччина. Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter).

"Відвідав командування армії США в Європі, що у Вісбадені. Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги!", — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив: "Ми розраховуємо, що найближчим часом Конгрес США ухвалить важливе рішення про продовження невідкладної підтримки України".

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський зустрівся з главою Європейського командування збройних сил США і верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армією США в Європі й Африці генералом Деррілом Вільямсом і командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Зеленський відвідав командування армії США в Європі Зеленський відвідав командування армії США в Європі Зеленський відвідав командування армії США в Європі

Підсумки візиту Зеленського до Вісбадена

Під час зустрічі було обговорено питання, пов'язані з роботою Групи із гарантування безпеки в Україні, особливостями логістики поставок боєприпасів, а також обслуговування і ремонту військової техніки.

Зеленський також провів бесіду з українськими військовослужбовцями, які діють у Вісбадені у складі оперативної групи ЗСУ при Групі із забезпечення безпеки України.

У зв'язку з цим сказано, що представники Збройних Сил опікуються питаннями координації поставок матеріально-технічної допомоги від держав-партнерів Силам оборони України, підготовки особового складу Сил оборони на території країн-партнерів. Крім того, вони забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданих партнерами України.

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати кожному воїну за службу на захисті нашої держави. Дуже радий, що ви працюєте такою командою разом із нашими партнерами, нашими справжніми друзями. Я бажаю вам тільки перемоги. Це найголовніше. З неї починається життя і майбутнє" , — сказав президент.

Зеленський прибув із візитом до Німеччини: що відомо

У четвер, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Німеччини.

У заяві йдеться, що Зеленський прилетів до Франкфурта-на-Майні. За словами правоохоронців, у регіоні вжито підвищених заходів безпеки, зокрема перекрито дороги.

Відразу після цього Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.