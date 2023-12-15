Села на Камчатці йдуть під воду через сильний шторм: що відбувається (відео)

Берингове та Охотське моря вийшли з берегів. У регіоні спостерігаються сильні опади, штормовий вітер та погана видимість, розповіли журналісти.

На Камчатський півострів у Російській Федерації зійшов шторм, у результаті чого декілька селищ йдуть під воду. Про це повідомило видання Shot.

"Селища на Камчатці йдуть під воду через шторм, що зійшов на регіон", — йдеться у повідомленні.

За інформацією журналістів, декілька населених пунктів опинилися в зоні підтоплення через сильні хвилі. Зокрема, приплив води спостерігається у селищах Оссора, Карага, Івашка та Октябрське. Крім цього, в селі Вивенка немає електрики, туди вирушили екстрені служби.

У МНС заявили, що через шторм закрили ділянку траси в Усть-Большерецькому районі Камчатки. За прогнозами синоптиків, негода триватиме до ночі 16 грудня.

Натомість інформації щодо постраждалих немає.

За повідомленням журналістів видання Mash, Берингове та Охотське моря вийшли з берегів. У результаті вода підійшла до житлових будинків у північних селищах Камчатського краю.

"Вранці обмежили рух зі 115-го по 129-й кілометр дороги між мисом Левашова та селищем Октябрське. Всюди сильні опади, штормовий вітер, погана видимість", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ наголосили, що про всяк випадок місцеві готують човни. Крім цього, перелив піщаних кіст та підтоплення очікуються на північно-східному узбережжі півострова — біля сіл Тимлат, Ільпирський, Апука та Корф.

Нагадаємо, 1 листопада Ключевський вулкан, який розташований на території Камчатки, вивергнувся, стовпи диму та попелу зафіксували супутники NASA. На території регіону розташовано близько 300 вулканів.

27 листопада у ЗМІ повідомили, що Берингове море вийшло з берегів, у результаті затопило аеродром біля міста Тилічики на Камчатці.