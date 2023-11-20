Найвищий вулкан у Європі та Азії "виплюнув" у небо 12 км пилу і попелу: NASA показало фото

Супутникам космічного агентства вдалося зафіксувати неймовірних розмірів стовп диму і попелу, викинутий вулканом під час пробудження.

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Ключевський вулкан, також відомий як Ключевська сопка, є стратовулканом що діє. Розташованим на півострові Камчатка (Росія). Із середини червня Ключевський постійно вивергається, проте 1 листопада він "виплюнув" у небо неймовірних розмірів стовп диму і попелу — його зафіксували супутники NASA, пише Space.

Відомо, що Ключевський розташований на території Камчатки, яка є частиною Тихоокеанського вогняного кільця — тектонічного поясу завдовжки трохи більше ніж 40 000 кілометрів, що оточує Тихий океан і містить близько трьох чвертей усіх вулканів, що діють у світі. Загалом на території Камчатки розташовано близько 300 вулканів, проте Ключевський є найвищим у всій Європі та Азії.

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Дані свідчать, що його вершина височіє на 4 750 метрів над рівнем моря, що фактично робить його вищим за будь-який інший вулкан в Азії та Європі. Дослідники помітили, що від середини червня 2023 року цей вулкан вивергається безперервно, проте 1 листопада сталося щось особливе: потужний вулканічний вибух випустив у небо потік попелу та диму, максимальна висота якого сягнула 12 кілометрів. Про це свідчать дані обсерваторії NASA.

Зазначимо, що настільки неймовірних розмірів стовп диму і попелу спонукав дослідників підвищити рівень авіаційної тривоги до максимально можливого — червоного, що призвело до екстреної посадки літаків у цьому районі.

Водночас супутнику Landsat 8, що перебуває під спільним управлінням NASA і Геологічної служби США, вдалося зробити дивовижний знімок шлейфу виверження в штучних кольорах. На кадрі видно червоний шлейф лави та сірий дим, які виділяються на тлі навколишнього синього кольору.

Ширше повноцінне фото також було зроблено супутником NASA Aqua. На фото видно довжину шлейфу диму, яка на той момент становила близько 1 600 кілометрів. Водночас за даними глобальної програми вулканізму Смітсонівського інституту, шлейф зрештою, ймовірно, розтягнувся на 2 255 кілометрів у довжину.

Зменшене фото шлейфу виверження в реальному кольорі. Хоча його важко відрізнити від хмари, шлейф тягнеться прямо поперек цього зображення від Ключевської до Тихого океану Фото: Черное море

Дослідники також зазначають, що виверження Ключевського почалося ще влітку, проте зараз вулкан має такий вигляд, ніби виверження припинилося повністю. Зазначимо, попри неймовірні розміри шлейфу диму і попелу, випущеного Ключевським, він все ще далекий від максимально можливих шлейфів, які вченим уже доводилося бачити. Наприклад, у 2022 році вулкан Тонга викинув шлейф попелу і диму, який піднявся на неймовірні 57 кілометрів. На щастя, вчені вважають, що виверження Ключевського, ймовірно, не матиме істотного впливу на озоновий шар нашої планети.

Раніше Фокус писав про 500 років вивержень на Землі: пробудження вулкана в Ісландії стане початком багатовікового циклу.