"Загрози майну немає": суд дозволив польським перевізникам протести біля Дорогуська (карта)

Суддя окружного суду у Любліні зазначив, що акція протесту "не має на меті перешкоджати перевіркам на кордоні", а лише сповільнить їх. Він не погодився з твердженням щодо загрози майну в значних розмірах.

Судова інстанція скасувала рішення старости гміни Дорогуська Войцеха Сави, який не погодив новий протест перевізників. Про це повідомило польське видання "Радіо Люблін" у пʼятницю, 15 грудня.

Суддя окружного суду у Любліні розповів журналістам, що відповідна акція протесту "не має на меті перешкоджати перевіркам на кордоні", а лише уповільнить їх. Він не погодився із причиною, яку озвучив перевізникам старости гміни Дорогуська — загроза майну в значних розмірах.

Керівник муніципалітету польської гміни Дорогуська сказав, що ще не вирішив, чи буде оскаржувати вирок суду. Впродовж 24 годин він має право це зробити.

"Ми ще не отримали обґрунтування, чекаємо на нього і лише тоді зможемо оскаржити це рішення", – зазначив Сава, наголосивши, що черги на кордоні досягли 60 км.

Рішення підлягає негайному виконанню. Якщо міський голова подасть скаргу на рішення обласного суду, справа перейде до Апеляційного суду в Любліні.

Представники перевізників не приховували свого задоволення вердиктом. З понеділка, 18 грудня, польські перевізники тепер знову можуть почати протестувати у Дорогуську перед польсько-українським прикордонним переходом.

Фото: Google Maps

Блокада кордону на пункті пропуску Дорогуськ — Ягодин

Бургомістр гміни Дорогуськ Войцех Сава, як стало відомо 14 грудня, заборонив перевізникам повторно блокувати кордон з Україною. Він, посилаючись на законодавство та значні фінансові втрати, заборонив польським перевізникам влаштовувати нову блокаду кордону. Вони планували розпочати 18 грудня.

У відповідь на це перевізники звернулися до суду, паралельно подавши нові заявки на проведення протесту на інших пунктах пропуску. На оскарження такого рішення мера у них було сім днів.

Нагадаємо, 4 грудня Польща виступила з вимогою скасувати для України "транспортного безвізу". У польському уряді кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські.