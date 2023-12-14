У Польщі мер Дорогуська заборонив перевізникам повторно блокувати кордон з Україною

Мер Дорогуська Войцех Савва, посилаючись на законодавство та значні фінансові втрати, заборонив польським перевізникам влаштовувати нову блокаду кордону. Вони планували розпочати 18 грудня.

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Мер гміни Дорогуськ не дозволив польським перевізникам блокувати прикордонний пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Україною. Про це повідомило польське радіо RMF24.

Як пише видання, нову блокаду збиралися почати в понеділок, 18 грудня, незважаючи на те, що цей пункт пропуску було тільки-но розблоковано в понеділок, 11 грудня. Про намір знову закрити під'їзд вантажівок до кордону з Україною повідомив організатор минулого страйку.

Однак мер гміни Дорогуська Войцех Савва, посилаючись на законодавство і значні фінансові втрати, заборонив блокаду.

"Протест торкнувся не тільки водіїв. У програші перебувають підприємці, трудящі та інші соціальні групи, які не мають роботи, — це вирішальний фактор", — сказав мер.

У відповідь на це перевізники збираються звернутися до суду, паралельно подавши нові заявки на проведення протесту на інших пунктах пропуску. На оскарження такого рішення мера села у них є сім днів.

Попри те, що "Ягодин — Дорогуськ" розблоковано, на проїзд усієї черги вантажівок потрібно більше доби.

Ситуація на україно-польському кордоні — що відомо

11 грудня в Держприкордонслужбі України заявили про те, що Київ домовився про зняття блокади на кордоні з Польщею і протест завершився. На пункті пропуску "Дорогуськ — Ягодин" оформлення і пропуск вантажівок розпочався з 14:00.

12 грудня повідомлялося, що "Укрзалізниця" налагодила рух вантажівок між Україною та Польщею. За даними ГУР, перша партія машин уже прибула на залізничну станцію "Славкув".

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Словацькі перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через кордон із Україною, — ДПСУ

До цього Фокус писав, що в Закарпатській області митники фіксували збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні.

Знайдено спосіб розблокувати кордон Польщі з Україною. Таку думку озвучив новий польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу в Сеймі.