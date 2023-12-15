З Білого дому в останні дні президентства Трампа зникла надсекретна папка про Росію, – ЗМІ

Інформація була настільки секретною, що конгресмени та їхні помічники могли ознайомитися з даними лише в штаб-квартирі Центрального розвідувального управління в Ленглі.

Наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з приміщень Білого дому зникла папка, в якій містилася секретна інформація, що стосувалася Росії. Журналісти CNN повідомили подробиці з посиланням на джерела.

У цій теці були необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО. Вони стосувалися російських агентів. Разом із папкою зникла й інформація щодо втручання Кремля у вибори американського президента у 2016 році, а також матеріали стосовно джерел цих даних.

Повідомляється, що інформація була настільки секретною, що конгресмени та їхні помічники могли ознайомитися з даними лише в штаб-квартирі Центрального розвідувального управління в Ленглі (штат Вірджинія). Записи, які вони зазначали під час вивчення відповідної документації, не можна було з собою забирати. Секретні документи постійно зберігалася в Ленглі, у сейфі.

За день до зникнення папки Дональд Трамп мав залишити Білий дім. Він наказав привезти її, щоб розсекретити певні документи, які повʼязані із розслідуванням втручання Росією у вибори. Під наглядом Марка Медоуза, тодішнього керівника апарату Білого дому, папку ретельно вивчили помічниками республіканців, яким надали допуск до конфіденційної інформації. Згодом було створено кілька зредагованих копій для поширення серед республіканців Конгресу та представників медіа, які симпатизують Республіканській партії. Для додаткового погодження копії вилучили, а потім вони опинилися в Національному архіві.

Розсекречені дані, попри наказ Трампа, Міністерство юстиції вирішило не опублікувати. Розвідка США, як інформує телеканал, дуже занепокоєна цією ситуацією. Розвідники висловили побоювання, що могла бути розкрита низка секретів США та їхніх союзників по НАТО. Стосовно зникнення паки взагалі б не знали, якби представники розвідки, як вказано у повідомлені, не звернулися минулого року до керівників сенатського комітету.

Марк Медоуз, за однією з версій, міг зберігати папку. Її не знайшли та під час обшуків у резиденції Трампа "Мар-а-Лаго", яка розташована у Палм-Біч (Маямі), де виявили низку інших секретних документів.

Таємні документи та обшуки в Трампа

У резиденції Трампа ФБР восени 2022 року, як йдеться у повідомлені Washington Post, знайшли секретні документи про Іран та Китай. За інформацією журналістів, один зі знайдених матеріалів розповідає про ядерну програму Тегерана. В інших документах описується "дуже секретна" розвідувальна робота, спрямована на Китай.

Нагадаємо, 6 грудня Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі перемоги на виборах, "але не в перший день". З його слів, після того, як він знову обійме президентську посаду, він закриє південний кордон із Мексикою і розширить буріння нафтових свердловин.