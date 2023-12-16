Непатріотичний Mercedes: опубліковано райдер "співака-путініста" Шамана (фото)

Ярослав Дронов, який відкрито підтримує вторгнення ЗС РФ в Україну, воліє пересуватися на іноземних автомобілях. Гонорар Шамана за півтори години становить 12 млн рублів.

Ярослав Дронов, російський співак, який виступає під псевдонімом Shaman, як виявилося, має досить вишуканий смак. 32-річний співак, який став популярним після початку війни в Україні, 32-річний співак, що натиснув "червону кнопку" на концерті, вважає за краще пересуватися тільки на німецьких автомобілях. Райдер Дронова опублікував Telegram-канал Baza.

Гонорар співака, якого критики називають "голосом війни", становить 12 мільйонів рублів (понад 133 тисячі доларів) за півтори години.

Містом він воліє пересуватися не на машинах російських марок, а на німецькому Mercedes і Mercedes-Benz Maybach, які мають надати організатори концерту.

Якщо поїздка довга, то співак віддає перевагу мінівену V-class із матрацом за розміром заднього дивана. Водії мають бути досвідчені, виспані та відпочилі.

Найбільшу увагу Shaman приділяє безпеці. За умовами райдера, двоє людей мають особисто охороняти співака від прильоту до вильоту. У залі ж на кожну тисячу глядачів має бути щонайменше вісім охоронців.

Проживати Дронов воліє в люксі п'ятизіркового готелю з ліжком King Size із жорстким матрацом і двома подушками з гусячого пуху. У райдері зазначено, що це має бути "найкращий готель у місті".

Нагадаємо, 20 квітня в YouTube з'явився черговий Z-патріотичний кліп Ярослава Дронова на пісню "Мы". У ньому Shaman крокував Красною площею у шкіряному костюмі та з нарукавною пов'язкою у стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії. Низка оглядачів зазначили, що образ Дронова нагадує юнака-нациста з фільму "Кабаре".

Дронов встиг виступити не тільки на прокремлівських концертах у РФ, але також з'їздив на окуповані території. Його концерти відбулися в Маріуполі, Луганську та Генічеську.

17 березня 2023 року МЗС Латвії запровадило санкції щодо Ярослава Дронова, заборонивши йому в'їзд у країну, а 20 липня 2023 року Дронова занесли до санкційного списку Канади проти "осіб, які використовують своє мистецтво для пропаганди вторгнення Росії в Україну".