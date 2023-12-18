"Пішло в російську військову скарбницю": РФ отримала $1,25 млрд після відходу західних компаній, — NYT

За даними журналістів, Володимир Путін вичавлює з компаній більшу частку цих коштів, диктуючи умови їхнього відходу, і обкладає ці виходи постійно зростаючими податками.

Президент Російської Федерації Володимир Путін успішно використовував відхід західних компаній з російського ринку на свою користь, перетворюючи цей процес на джерело значних вигод. Путін встановлює умови для відходу компаній з Росії, які вигідні його уряду, еліті та стратегічним інтересам країни. Про це пише The New York Times.

У джерелі повідомляють, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року сотні компаній стали анонсувати своє рішення про вихід із Росії. Політики та активісти припускали, що такі дії зможуть чинити тиск на російську економіку і підірвати військові зусилля Кремля.

"Але у президента РФ Путіна були інші плани. Він перетворив вихід великих західних компаній із РФ на надприбутки для лояльної до нього російської еліти і самої держави. Він змушував компанії, які хотіли продати російський бізнес, виставляти знижений цінник, а іноді просто захоплював фірми", — зазначає видання.

Згідно з даними New York Times, західні компанії, які заявили про свій відхід з Росії, оголосили про більш ніж 103 мільярди доларів збитків з початку великої війни. Це випливає з аналізу фінансових звітів, проведеного виданням.

"Путін вичавлює з компаній якомога більшу частку цих коштів, диктуючи умови їхнього виходу. Він також обклав ці виходи постійно зростаючими податками, що принесло щонайменше 1,25 мільярда доларів за минулий рік у російську військову скарбницю", — зазначає NYT.

Проте, як зазначає газета, жодна угода "не є безпечною". Наприклад, нідерландська компанія Heineken навесні знайшла покупця і встановила ціну. Однак, згідно з джерелами New York Times, російський уряд односторонньо відхилив цю угоду і передав російські активи місцевому лояльному виробнику.

"Загалом Путін проконтролював один із найбільших перерозподілів багатства в Росії з часів розпаду Радянського Союзу. Величезні галузі промисловості — ліфти, шини, промислові покриття тощо. — зараз перебувають у руках російських гравців, які дедалі більше домінують.

У джерелі зазначають, що часто цей процес закінчується зниженням ціни продажу, а іноді й появою нового покупця. Після цього угоду передають у сформовану Путіним комісію, до якої входять глава Мінфіну Антон Силуанов, чиновники Кремля, Центробанку та інших ключових міністерств.

Водночас, як зазначає газета, Росії не вдалося повністю уникнути наслідків відходу західних компаній.

"Масовий відхід бізнесу став сигналом усьому світу про те, що Росія стала ізгоєм у цій сфері, а дії Путіна щодо компаній, які йдуть, зміцнили імідж країни як небезпечного місця для ведення бізнесу", — резюмує газета.

Нагадаємо, у жовтні економічний фахівець і голова благодійного фонду "Нова Країна" Андрій Новак висловив свою думку, що в середині Росії вже стався дефолт, адже держава не може виконувати свої боргові зобов'язання. Крім того, з початку року можна спостерігати дефіцит федерального бюджету, який зростає з кожним місяцем.

Також, як зазначав керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, Росія намагається поставити свою економіку на військові рейки замість того, щоб виробляти якісні споживчі товари. За словами експерта, такі дії мають накопичувальний ефект і можуть призвести до масового невдоволення населення.