Вищий суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися на виборах президента 2024 року, — NYT

За словами журналістів, передвиборчий штаб Трампа відразу ж заявив, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США.

Верховний суд штату Колорадо ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп позбавлений права брати участь у місцевих праймеріз у межах визначення кандидата від республіканців на президентських виборах 2024 року, оскільки брав участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, це рішення, ймовірно, визначить контури ситуації на виборах президента США 2024 року. Зазначається, що Верховний суд Колорадо першим у країні встановив, що розділ 3 14-ї поправки, що дискваліфікує людей, які беруть участь у повстанні проти Конституції після складення присяги підтримувати її, застосовний до Трампа. Цим же аргументом керуються опоненти політика.

"Більшість суддів вважають, що президент Трамп позбавлений права обіймати посаду президента відповідно до третього розділу чотирнадцятої поправки до Конституції США", — написали судді в постанові.

Зазначається, що передвиборчий штаб Трампа відразу ж заявив, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді Колорадо це передбачали, а тому відклали винесення рішення до січня. Зазначається, що постанова суду може бути застосована тільки до одного штату, вона може змусити Верховний суд країни актуалізувати її для всіх штатів.

"Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко ухвалить рішення на нашу користь і, нарешті, покладе край цим антиамериканським позовам", — заявив представник кампанії Трампа Стівен Чунг.

Нагадаємо, що 18 грудня ЗМІ повідомляли, що Трамп призначить лоялістів, щоб змінити зовнішню політику США щодо України. Європейські дипломати висловили "гострі побоювання", що Трамп може припинити допомогу Києву, якщо знову прийде до влади в США. Вони також сумніваються, що політик має намір виконувати зобов'язання Вашингтона щодо захисту союзників по НАТО.