Лукашенко намагається знайти заміну Росії в економіці й торгівлі, – білоруський опозиціонер (відео)

Олександр Лукашенко побував у ОАЕ, відвідав деякі країни Африки. Політик активно намагається налагодити ефективну співпрацю з Китаєм.

Білоруський президент Олександр Лукашенко шукає нову точку опори замість Росії, оскільки про це свідчать часті візити за кордон. Подробиці розповів "24 Каналу" Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління та голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Він нагадав, що на початку грудня Лукашенко побував у ОАЕ, відвідав деякі країни Африки. Політик активно намагається налагодити ефективну співпрацю з Китаєм. Так самопроголошений білоруський президент шукає нову точку опори замість Росії.

Його стосунки з Володимиром Путіним "перебувають у найхолоднішій фазі взаємодії". Латушко наголосив на тому, що Росія наразі не розглядає Білорусь як плацдарм для наступу на Україну.

"У Лукашенка проблеми з торгово-економічними відносинами", — пояснив він.

Білоруський опозиціонер додав, що очільник Кремля Володимир Путін іде на певні поступки. Латушко звернув увагу на те, що перенесено виплату кредиту до 2029 року. Водночас питання з атомною електростанцією так і не розв’язали.

Є питання з постачанням сільськогосподарської продукції. За словами Латушка, тісної співпраці між Лукашенком і Путіним наразі не відбувається.

Тому білоруський диктатор відправився в турне до ОАЕ, країн Африки, а Китай розглядає першим потенційним партнером. Надалі показовим у співпраці Лукашенка та Путіна може стати зустріч напередодні нового року.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що Лукашенко допоміг депортувати понад 2000 дітей із України в Білорусь. За словами аналітиків, щонайменше 2442 українських дітей віком від 6 до 17 років було незаконно переміщено із 17 міст України до 13 закладів на території Білорусі.