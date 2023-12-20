Близько 1000 осіб: у Китаї різко зросла кількість постраждалих від землетрусу (карта)

Сейсмологічне бюро провінції Ганьсу попередило, що сильні поштовхи магнітудою 5 і вище, як і раніше, можливі в цьому районі найближчими днями.

Загальна кількість загиблих від землетрусу в Китаї, що стався 19 грудня, зросла до 134 осіб, а ось кількість постраждалих унаслідок катаклізму сягнула позначки майже в 1000 осіб. Про це пише Reuters.

За повідомленням CCTV, центрального китайського телеканалу, район, що постраждав від землетрусу, географічно є перехідною зоною між двома плато з ландшафтами висотою від 1800 до 4300 метрів і з дуже складною топографією. Ситуація також ускладнилася через сильне похолодання, що охопило більшу частину Китаю з минулого тижня. У вівторок, 19 грудня, температура в районі епіцентру землетрусу в Ганьсу впала ввечері приблизно до мінус 15 градусів за Цельсієм.

Провінції, що зазнали землетрусу Фото: Скриншот

Тому, за інформацією рятувальників, люди, які опинилися під завалами при температурі мінус 10 градусів, наражаються на ризик швидкого переохолодження і можуть прожити тільки від п'яти до 10 годин, навіть якщо вони не постраждали.

Що відомо про землетрус 19 грудня

Землетрус магнітудою 6,2 сколихнув повіт Цзішишань недалеко від кордону між провінціями Ганьсу і Цинхай за хвилину до опівночі в понеділок, 18 грудня. Постраждали дороги, лінії електропередач і водопостачання, а також сільськогосподарські виробничі об'єкти. Водночас землетрус спричинив зсуви ґрунту та селі.

За даними китайської влади, у Ганьсу станом на 9 годину ранку середи, 20 грудня, 113 осіб було знайдено мертвими і 782 дістали поранення. Після опівдня середи кількість загиблих у сусідньому Цинхаї зросла до 21, 186 дістали поранення і 13 зникли безвісти. Загалом станом на 20 грудня відомо, що в зоні землетрусу загинули 134 людини, 968 дістали поранення.

Крім того, у Ганьсу зруйновано понад 207 тисяч будинків і обвалилося майже 15 тисяч, унаслідок чого постраждало понад 145 тисяч осіб.

Сейсмологічне бюро провінції Ганьсу заявило, що сильні поштовхи магнітудою 5, як і раніше, можливі в цьому районі найближчими днями, зважаючи на характеристики землетрусу в понеділок, історичну сейсмічну активність та інші чинники.

Станом на ранок 20 грудня сталося два афтершоки магнітудою 4,0 і вище та вісім магнітудою 3,0 і вище, повідомив Китайський центр сейсмічних мереж.

Стихійні лиха в Китаї

У серпні у східно-китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5 за шкалою Ріхтера. Унаслідок події руйнувань зазнали 126 будівель, 21 людина дістала поранення.

Раніше стало відомо, що тайфун Доксурі приніс низці регіонів Китаю найсильніші дощі за останні 140 років. У результаті в провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.

Землетрус, що стався днями в повіті Цзішишань провінції Ганьсу, було зареєстровано на глибині 10 км, яку експерти вважають незначною. Однак, як зазначає агентство Сіньхуа з посиланням на старшого інженера Китайського сейсмологічного мережевого центру, землетруси з неглибокими осередками можуть легко завдати значної шкоди землі.

Найсмертоносніший землетрус у Китаї за останні десятиліття стався 2008 року, коли землетрус магнітудою 8,0 обрушився на Сичуань, забравши життя майже 70 тисяч осіб.

Нагадаємо, Фокус писав, що сейсмолог попередив про катаклізми по всьому світу. За словами сейсмолога-самоучки Френка Хугербітса з Нідерландів, нові землетруси можуть статися на півдні Японії, в Північній Америці, на Філіппінах, в Індонезії, Португалії, Греції, а також на Камчатці та Курильських островах.