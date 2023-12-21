Тайвань пожертвував $1 млн на допомогу українським біженцям у Польщі

За словами представниці Тайваню в Польщі Шерон Ву, Тайванський фонд грантів — це вираження твердої прихильності й турботи країни про Україну.

Напередодні, 20 грудня, Міністерство закордонних справ Тайваню пообіцяло виділити 1 мільйон доларів США на допомогу українським біженцям у Польщі. Про це повідомляє Focus Taiwan.

На церемонії підписання у Варшаві за участю мера Білостока Тадеуша Трусколаського та мера Познані Яцека Яськовія, було засновано "Polish Cities in Ukraine — Taiwan Grant Fund", наголошується в пресрелізі МЗС.

Трусколаський одночасно обіймає посаду голови Спілки польських метрополій — організації, що представляє такі міста: Варшава, Білосток, Бидгощ, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін, Лодзь, Познань, Жешув, Щецин і Вроцлав.

Згідно з підписаним меморандумом про взаєморозуміння, проєкт підтримуватимуть польські місцеві органи влади й неурядові організації, що допомагають українським біженцям у Польщі.

Гроші також підуть на створення відповідних умов у межах підготовки до остаточного повернення біженців в Україну після війни.

У своєму зверненні представниця Тайваню в Польщі Шерон Ву сказала, що Тайванський фонд грантів — це вираз твердої прихильності й турботи Тайваню про Україну, а також нова віха у співпраці з органами влади Польщі.

"Я розраховую на подальшу співпрацю зі Спілкою польських метрополій через платформу Фонду і співробітництво у сфері захисту демократії, свободи і прав людини", — сказала вона.

Представники Польщі, зі свого боку, уточнили, що прийняли понад 3 млн українських біженців відтоді, як РФ почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

За даними МЗС, із лютого 2022 року уряд Тайваню пожертвував понад 40 млн доларів США та 600 тонн предметів першої необхідності, включно з медичною допомогою.

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