"Після параду у Києві - хто нам заборонить". В РФ запропонували приєднати території Узбекистану

Прилєпін запропонував приєднати до РФ території колишнього СРСР та навчити мешканців російської мови, щоб вирішити "міграційне питання".

В РФ пропагандист і політик, а також співголова партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін запропонував приєднати до Росії території, звідки їдуть заробітчани. Через це російського посла викликали до МЗС Узбекистану. Про це пише Arbat.media.

Так, Прилєпін запропонував приєднати до РФ території колишнього СРСР та навчити мешканців російської мови, щоб вирішити "міграційне питання".

"Чим більше росіян, тим менше проблем з людьми, які некоректно ведуть себе і понаїхали", — сказав Прілєпін.

Також він наголосив на необхідності "приєднати" країни, "звідки їдуть до РФ гастарбайтери, щоб не тут їх навчати, а там уже в Узбекистані".

"Я не шуткую. Ми будемо порушувати тему дезавуювання розпаду Радянського Союзу, що дозволить нам будь-якої миті сказати: "Оскільки два мільйони наших громадян знаходяться на вашій території, ми претендуємо на вашу територію. Бо більшість уже тут, і вони навіть проголосували за це", — сказав письменник.

При цьому в проблемах демографії він звинуватив Спілку солдатських матерів, від якої "жахливо втомився" ще під час Чеченських воєн. Він назвав Спілку солдатських матерів "шкідливою" організацією для армії та дітей.

"Хто нам після параду у Києві заборонить щось робити на євразійській території? Ніхто", — підсумував Прилєпін.

В Узбекистані вже відреагували на заяви пропагандиста і викликали посла Росії.

"Такі необдумані висловлювання партійних лідерів такої дружньої країни, як РФ, на превеликий жаль, не відповідають духу всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва між Республікою Узбекистан та Російською Федерацією. Подібні заяви, при цьому широко поширені в російських ЗМІ, мають свідомо провокаційний характер і можуть негативно позначитися на усталених історично дружніх відносинах між нашими народами", — йдеться у пресрелізі МЗС.

Нагадаємо, що російське телебачення не показало громадянам РФ усі питання, які надсилались у прямий ефір. При цьому більшість тем, які турбують росіян, стосуються економіки, а не війни.

Раніше повідомлялося, що 14 грудня президент Путін провів кількагодинне спілкування з російським народом у межах проєкту "Підсумки року". Під час прямого ефіру він отримав низку питань, яких відібрали з мільйонного списку, надісланого росіянами.