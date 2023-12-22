"Стратегічний вибір": торгівля між РФ і Китаєм у 2023 році перевищила $200 млрд, — NYT

За даними журналістів, КНР продовжує виконувати свою роль замінного постачальника товарів до Росії, незважаючи на ризики, пов'язані зі зміцненням економічних зв'язків з різними європейськими країнами.

Обсяг торгівлі між Росією і Китаєм перевищив позначку в $200 мільярдів за перші 11 місяців поточного року. Такого рівня країни не очікували досягти до 2024 року. Про це пише видання The New York Times.

"Збереження і розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів", — сказав лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним 20 грудня.

У джерелі повідомляють, що Китай продовжує виконувати свою роль основного постачальника товарів, незважаючи на ризики, пов'язані зі зміцненням економічних зв'язків з різними європейськими країнами. Офіційні представники КНр наполягають на тому, що країні не слід обирати між Європою і Росією, і що Китай повинен мати можливість вільно розвивати відносини з обома сторонами.

Найзначніший прибуток від збільшення обсягів торгівлі з Росією отримали китайські виробники автомобілів. Дилерський центр, розташований на кордоні Китаю і Росії, що спеціалізується на продажу вантажних автомобілів, зумів подвоїти обсяг продажів за минулий рік, значною мірою завдяки російським клієнтам. Це дало змогу Китаю обійти Японію і стати найбільшим у світі експортером автомобілів.

Нагадаємо, 20 грудня в Білому Домі заявили, що Росія, Китай і Північна Корея зміцнюють співпрацю. За словами представника адміністрації США Джона Кірбі, світ має бути влаштований за загальними правилами, але є країни, які хочуть їх порушити.