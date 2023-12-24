В Помпеях майстер відтворив стародавні відтінки на тканинах завдяки природним барвникам (фото)

Фахівець використав у своїх роботах лушпиння волоських горіхів для коричневого кольору, бузину для сірого та чорного, а кардамон для бурштинового, жовтого і відтінків зеленого.

Стародавнє мистецтво фарбування текстилю в Помпеях відроджено, щоб показати інший бік життя до виверження Везувія у 79 році нашої ери. Подробиці повідомило видання Independent.

Джерелом натхненням послужили фрески, знайдені на території археологічних розкопок, на яких зображені крилаті амури, що фарбують тканину, збирають виноград для вина та виготовляють парфуми. Майстер-фарбар з Умбрії Клаудіо Кутулі використовує барвники, виготовлені з рослин, у власній лінії одягу.

Він застосовує корінь rubia tinctorum, або рожевої троянди, для отримання знаменитого помпейського червоного кольору. Фахівець використовує лушпиння волоських горіхів для коричневого кольору, бузину для сірого та чорного, а кардамон для бурштинового, жовтого і відтінків зеленого.

Використовуючи помпейську колірну палітру, Кутулі фарбує шарфи з мотивами, взятими з фресок Будинку Ветті, які включають купідонів. Багатий будинок, як і решта Помпей, був похований під попелом.

"Це дуже близько до справжньої реальності", — висловився щодо зображення директор археологічної ділянки Габріель Зухтрігель.

Фото: Associated Press

Історик садівництва Мауріціо Бартоліні каже, що коріння, кора і квіти часто використовувалися для фарбування. Шипшина, наприклад, давала ніжно-рожевий колір, який був одним з найуживаніших кольорів.

Фото: Associated Press

На фресках в археологічному комплексі зображені заможні помпейці, одягнені в яскраві фіолетові, зелені, рожеві, сині та жовті кольори. Відтінки досягалися шляхом кип'ятіння пофарбованих тканин у чанах з металевою обшивкою в майстернях, якими керували раби, що, навпаки, носили однотонні коричневі туніки.

Фото: Associated Press

Фахівці зазначили, що це частина наукового і культурного проєкту, спрямованого на усвідомлення того, що історія — це не лише великі пам'ятники і красиві картини. Існує також інша історія, історія економіки, повсякденного життя, життя більшості, яка часто не представлена у великих наративах.

Нагадаємо, на початку грудня в Помпеях знайшли пекарню-в'язницю, де працювали раби. Всупереч нашому сучасному уявленню про пекарню, ця стародавня споруда була далеко не приємною.