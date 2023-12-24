США підтвердили, що іранський БПЛА атакував танкер із хімічними продуктами поблизу Індії, – ЗМІ

Удар по танкеру Chem Pluto під прапором Ліберії, як повідомляє ВВС з посиланням на заяву Пентагону, спричинив структурні пошкодження.

Танкер з хімічними продуктами в Індійському океані був уражений безпілотником, запущеним з Ірану в суботу, заявили американські військові. Про це повідомляє ВВС.

США заявили, що судно Chem Pluto було атаковано "одностороннім ударним безпілотником, запущеним з Ірану". Вважається, що це перший випадок, коли американці публічно звинуватили Тегеран у прямих та навмисних діях щодо цивільного судна.

У заяві Пентагону йдеться, що Chem Pluto, "танкер-хімовоз під прапором Ліберії, належить Японії і під керуванням Нідерландів", був атакований в суботу. Удар спричинив структурні пошкодження.

Інцидент відбувся за 370 км на південний захід від міста Веравал в індійському штаті Гуджарат. Ці дані, як йдеться у повідомленні, підтверджує Морське торговельне управління Великої Британії (UKMTO).

У компанії Ambrey, яка займається морською безпекою, повідомили, що подія є першою в своєму роді так далеко від Ємену. Ця ж організація також заявила, судно прямувало з Саудівської Аравії до Індії і було пов'язане з Ізраїлем. Хусити стверджують, як йдеться у повідомленні видання, що вони націлені на судна, пов'язані з Ізраїлем, через конфлікт у Газі. Подія відбулася, як йдеться у заяві, в районі, який вважається "зоною підвищеної загрози" для іранських безпілотників.

Індійський флот відправив літак і військові кораблі, щоб запропонувати допомогу. ВВС не змогла провести незалежну перевірку цього інциденту.

Нагадаємо, 19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Пентагон назвав Червоне море критично важливим водним шляхом. Завдяки йому здійснюється дотримання принципів свободи судноплавства. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі. Країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з проблемою, яку створює цей недержавний суб’єкт.