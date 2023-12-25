Завезли за полярне коло: у РФ відшукали Навального, який зник 20 днів тому

Кремль перевіз опозиціонера у колонію, де не працює пошта та мобільний зв'язок. Його прихильники запевняють, що він у нормі, але перебуває у повній ізоляції.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зник 20 днів тому, відшукався у колонії, розташованій у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) РФ. Адвокати запевняють, що вже його бачили: політик живий та умовно здоровий. Про чергові дії Кремля проти Навального розповів його соратник і начальник штабу Леонід Волков у дописі у соцмережі X (раніше — Twitter).

Волков заявив, що Навальний перебуває в колонії у селищі Харп в ЯНАО. Запевняє, що російська влада навмисно 20 днів приховувала інформацію щодо місцеперебування засудженого. Відтак він опинився за полярним колом у повній ізоляції.

"До цієї колонії практично неможливо дістатися, туди практично неможливо навіть листи надсилати. Це максимально можливий рівень ізоляції від світу", — написав Волков.

Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов додав деякі деталі до повідомлення начштабу. Зокрема вказав, що Навальний перебуває у виправній колонії №3 "Полярний вовк". З його слів, там особливо важкі умови з огляду на вічну мерзлоту. Крім того, там не працює тюремна пошта і немає мобільного зв'язку.

Прессекретарка опозиційного політика Кіра Ярмиш написала у X, що "Олексій в нормі".

Відстань від селища Харп, де зараз перебуває опозиціонер, до Москви — близько 1700 км. Найближче велике місто, Воркута, — за 100 км.

Селище Харп, де тримають Олексія Навального Фото: Google Maps

Опозиціонер Навальний — деталі

Зазначимо, Олексій Навальний — російський політик, який заявляв, що бореться проти корупції у російській владі та кілька разів балотувався на посаду президента Росії. Чоловік влаштував кілька опозиційних мітингів, один з яких відбувся у 2011 році — тоді на вулиці вийшов мільйон москвичів, але проти влади Кремля виступів не було. У 2020 році його отруїли працівники російських спецслужб, але опозиціонер вижив, повернувся до РФ, де його засудили на 25 років колонії за різними кримінальними обвинуваченнями. Починаючи з 6 грудня про Навального не було звісток з колонії, тому деякі росЗМІ стверджували, що його начебто убила російська влада.

Весною 2023 року фільм про Навального отримав нагороду Американської кіноакадемії "Оскар". Тоді українців обурила стрічка, у якій не згадали про його вислів про окупацію Криму: політик у 2014 році заявив, що "Крим — це не бутерброд", щоб його "туди-сюди забирати-віддавати". Після цього влітку Фокус розповів про враження Навального від перебування в колонії: скаржився, що щодня слухає Путіна.

Нагадуємо, західні ЗМІ опублікували статтю, у якій пишуть про готовність Путіна вести мирні перемовини. З іншого боку, західна розвідка стверджує, що Росія може напасти на Європу у 2024 або 2025 році.