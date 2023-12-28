Теракт у Чехії: у будинку стрільця Козака знайшли зізнання у вбивстві ще 2 людей

Хлопця за кілька днів до стрілянини допитували щодо вбивства батька і його 2-місячної доньки, але правоохоронці не знайшли тоді доказів його причетності до злочину, тож відпустили.

Поліція Чехії знайшла в будинку стрільця Давида Козака з Карлового університету лист з зізнанням у вбивстві чоловіка та дитини в Клановицькому лісі. Про це повідомляє місцеве видання denikn.cz.

За повідомленням поліції, прощальний лист було знайдено в будинку вбивці в місті Гостоунь. Повний його зміст наразі не оприлюднюють, бо ведеться слідство.

Версію про те, що саме стрілець з Карлового університету вбив чоловіка та його двомісячну доньку в Клановіце, підтвердила також балістична експертиза. Оперативники виявили в будинку вбитого батька стрільця саморобний вибуховий пристрій. В житло також пустили газ. Є припущення, що хлопець мав намір підірвати будинок.

15 грудня в Клановицькому лісі Праги пострілами було вбито 32-річного чоловіка разом з двомісячною дитиною. Чеська поліція тиждень не могла знайти зачіпок, щоб впіймати вбивцю. Правоохоронці раніше повідомляли, що стрілець з Карлового університету був у списку 4000 людей, який перевіряли на причетність до вбивства в Клановіце.

"Справа була лише в часі. Підозрюваних було багато. На жаль, він проживав у Середньочеському краї, і нам не вистачило кількох днів, щоб запобігти цій трагічній події, яка сталася", – сказав голова празького відділу розслідування вбивств Алеша Страх.

Нагадаємо, що 21 грудня у Чехії в центрі Праги сталася стрілянина. Невідомий почав розстрілювати людей просто у Карловому університеті. Внаслідок події загинули 15 людей, 25 отримали поранення.

За даними чеської влади, 24-річний хлопець міг надихнутися трагедіями в Брянську та Казані, де учні також приходили до навчального закладу зі зброєю. В обвинуваченого був великий запас боєприпасів.