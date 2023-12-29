Трампу заборонили балотуватися в президенти ще в одному штаті США

За словами держсекретарки штату Мен, експрезидента США підозрюють у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

Експрезиденту США Дональду Трампу заборонено балотуватися в президенти під час первинних виборів — праймериз Республіканської партії на території штату Мен. Про це повідомила держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз, пише Reuters.

Беллоуз із посиланням на 14 поправку до Конституції США про заборону балотуватися учасникам заколоту повідомила про виключення Трампа із праймериз.

45-го президента США звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

"Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", — каже Шенна Беллоуз.

За її словами, Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, не виправдовує його.

Це рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді, і в штабі Трампа вже підтвердили про готовність зробити це.

Водночас, як пише CNN, речник кампанії Трампа Стівен Чанг звинуватив Беллоуз в тому, що вона "вирішила втрутитися" в президентські вибори 2024 року.

Нагадаємо, якщо наступним президентом Сполучених Штатів Америки буде Дональд Трамп, то політика щодо України зміниться. Про це раніше повідомляв глава держави Володимир Зеленський.

Також Фокус писав що, експрезидент США Дональд Трамп здатний вплинути на республіканських конгресменів з метою заблокувати виділення нового пакета допомоги Україні.