Смертельна ДТП з українцями в Польщі: водійці автобуса висунули обвинувачення, — ЗМІ

За даними польської поліції, 42-річній жінці, яка перебувала за кермом автобуса, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Водійці автобуса, який 21 грудня потрапив у ДТП на території Польщі, загрожує до восьми років тюремного ув'язнення. Про це сказала представниця поліції в Томашові Любельському Малгожата Павловська в коментарі порталу "Укрінформ".

Повідомляється, що прокуратура висунула обвинувачення 42-річній жінці, яка перебувала за кермом автобуса в момент аварії. Павловська зазначила, що за скоєння ДТП зі смертельними наслідками їй загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

За інформацією прокуратури, водійка автобуса з українцями належним чином не спостерігала за ситуацією на дорозі, рухаючись при цьому з великою швидкістю. Жінці було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

ДТП з українцями в Польщі: що відомо

Нагадаємо, 21 грудня ЗМІ повідомили, що в Польщі внаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинув 30-річний громадянин України, ще вісім осіб дістали поранення. Правоохоронці зазначили, що жінка, яка перебувала за кермом транспортного засобу, була тверезою.

За даними польської поліції, мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував. Згодом сталося зіткнення транспортного засобу з вантажівкою, яка перебувала на узбіччі в черзі до польсько-українського кордону в зоні пункту пропуску "Гребенне-Рава Руська".