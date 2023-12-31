"Взагалі не дивлюся новини": СБУ розшукала блогерку з РФ, яка приїхала в Карпати (відео)

За даними ЗМІ, Аліну Маслову видворяють її з України. Блогерка стверджує, що взагалі не розбирається в політичних питаннях, проте знає, що Росія почала війну.

Співробітники Служби безпеки України провели бесіду з блогеркою і співачкою Аліною Масловою, яка проживає в Москві і яка приїхала з сім'єю відпочивати в українські Карпати. Про це пише "Суспільне" з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що під час спілкування з представниками СБУ дівчина заявила, що не підтримує російську військову агресію проти України, а також вибачилася перед українцями.

"Зараз правоохоронці видворяють її з України, тож Новий рік уже святкуватиме в Росії", — повідомило журналістам джерело.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, Маслова сказала, що не розбирається в політичних питаннях, проте знає, що Росія почала війну проти України. Вона зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення "виступала за Україну" у своєму Telegram-каналі, проте пізніше перестала порушувати цю тему через хейт.

"Якщо чесно, я взагалі не дивлюся новини", — стверджує блогерка.

Аліна Маслова приїхала в Карпати: що відомо

Російська співачка і блогерка Аліна Маслова, яка мешкає в Москві, повідомила, що разом із сім'єю приїхала відзначати Новий рік в українські Карпати, на курорт Драгобрат. Дівчина заявила, що любить і Україну, і Росію, а сама родом із Молдови.

"Через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не ставала на чийсь бік. Я людина миру", — написала Маслова у своїх соцмережах.

Аліна Маслова повідомила, що приїхала в Драгобрат Аліна Маслова повідомила, що приїхала в Драгобрат

Нагадаємо, 27 листопада СБУ повідомила про підозру київському блогеру, який записував провокаційні стріми. За інформацією слідства, чоловік пересувався Києвом у комендантську годину і провокував на конфлікт військових і поліцейських.

Раніше, 27 жовтня, у пресслужбі прокуратури Львівської області повідомили, що блогеру з Дрогобича, який публічно обзивав українських військових злочинцями і закликав створювати свої "територіальні громади", висунули обвинувачення.