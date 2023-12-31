Загинули одразу кілька людей: українці потрапили в ДТП у Польщі (фото)

Троє чоловіків отримали несумісні з життям травми, коли дві легкові машини зіткнулися на дорозі.

Троє українців загинули в неділю, 31 грудня, унаслідок дорожньої аварії, що сталася на кордоні Гливіці та Жерниці (Сілезьке воєводство, Польща). Про це повідомляє польське медіа TVN24.

Автомобіль, у якому їхали чоловіки, врізався в дерево. Як розповів журналістам прессекретар Глівіцької поліцейської дільниці інспектор Марек Сломскі, аварія сталася о 12:40 на вулиці Смольницькій у Гливіці. Тоді 40-річний водій автомобіля audi a6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем audi a4, що їхав із зустрічного напрямку, після чого втратив контроль над автівкою та врізався в придорожнє дерево. Українці отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці.

Легкова машина отримала значні пошкодження Фото: TVN24

На місце події приземлився вертоліт служби повітряного порятунку, також там працюють пожежники та поліцейські. Прокурор спільно зі слідчою групою поліції встановлює обставини події. Подробиці про загиблих громадян України — вік, імена та прізвища, а також інші особисті дані — поки що невідомі.

На фото, які опублікувало медіа, видно машини "швидкої допомоги", а також вертоліт служби порятунку, які прибули на місце ДТП. На кадрах також можна помітити, що легкові машини-учасниці аварії зазнали сильних ушкоджень.

На місце ДТП, у якій загинули троє українців, прилетів рятувальний вертоліт Фото: TVN24 На місці аварії працюють медики Фото: TVN24

Нагадаємо, 21 грудня ми писали про те, що в Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Аварія сталася недалеко від українсько-польського кордону. У польській службі порятунку кажуть, що водій автобуса врізався у вантажівку, яка стояла в черзі.

А 19 листопада українці, які їхали до кордону, потрапили в аварію в Польщі. У Службі порятунку розповіли, що водій заснув за кермом. Дві жінки та 6-річна дівчинка загинули, 3-річна дитина та жінка на той момент перебували у важкому стані.