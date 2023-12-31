Загинули одразу кілька людей: українці потрапили в ДТП у Польщі (фото)
Троє чоловіків отримали несумісні з життям травми, коли дві легкові машини зіткнулися на дорозі.
Троє українців загинули в неділю, 31 грудня, унаслідок дорожньої аварії, що сталася на кордоні Гливіці та Жерниці (Сілезьке воєводство, Польща). Про це повідомляє польське медіа TVN24.
Автомобіль, у якому їхали чоловіки, врізався в дерево. Як розповів журналістам прессекретар Глівіцької поліцейської дільниці інспектор Марек Сломскі, аварія сталася о 12:40 на вулиці Смольницькій у Гливіці. Тоді 40-річний водій автомобіля audi a6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем audi a4, що їхав із зустрічного напрямку, після чого втратив контроль над автівкою та врізався в придорожнє дерево. Українці отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці.
На місце події приземлився вертоліт служби повітряного порятунку, також там працюють пожежники та поліцейські. Прокурор спільно зі слідчою групою поліції встановлює обставини події. Подробиці про загиблих громадян України — вік, імена та прізвища, а також інші особисті дані — поки що невідомі.
На фото, які опублікувало медіа, видно машини "швидкої допомоги", а також вертоліт служби порятунку, які прибули на місце ДТП. На кадрах також можна помітити, що легкові машини-учасниці аварії зазнали сильних ушкоджень.
Нагадаємо, 21 грудня ми писали про те, що в Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Аварія сталася недалеко від українсько-польського кордону. У польській службі порятунку кажуть, що водій автобуса врізався у вантажівку, яка стояла в черзі.
А 19 листопада українці, які їхали до кордону, потрапили в аварію в Польщі. У Службі порятунку розповіли, що водій заснув за кермом. Дві жінки та 6-річна дівчинка загинули, 3-річна дитина та жінка на той момент перебували у важкому стані.