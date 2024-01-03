До складу БРІКС офіційно вступили ще п'ять країн: про кого йдеться

Після того як союз БРІКС розширився вдвічі, сукупна економіка всіх його членів перевищила 28,5 трильйона доларів, що дорівнює приблизно 28% світової економіки.

До групи БРІКС, яка вже включала Бразилію, Російську Федерацію, Індію, Китай і Південну Африку, приєдналися ще п'ять держав. Про це пише Africa News 2 січня.

Новими членами союзу стали Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран та Ефіопія. Таким чином кількість країн-учасниць БРІКС збільшилася вдвічі.

Як зазначають автори публікації, БРІКС було засновано 2006 року, він став платформою для співпраці між країнами, що розвиваються. За словами журналістів, розширення союзу спрямоване на посилення його впливу на світовій арені.

Повідомляється, що після приєднання до групи згаданих п'яти країн сукупне населення всіх її членів становило близько 3,5 мільярда осіб. Сукупна економіка БРІКС тепер оцінюється більш ніж у 28,5 трильйона доларів, що дорівнює приблизно 28% світової економіки.

Нагадаємо, країни БРІКС ухвалили рішення про розширення з 1 січня 2024 року. У союзі заявили про намір запросити вступити до групи найбільших експортерів нафти у світі — Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію та Об'єднані Арабські Емірати.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей відкинув пропозицію вступити до БРІКС. Він написав відповідні листи президенту РФ Володимиру Путіну, китайському лідеру Сі Цзіньпіну, президенту Бразилії Луле да Сільві, прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді та президенту ПАР Сірілу Рамафосі.